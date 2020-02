Turkije wreekt Syrische aanval: meerdere soldaten omgekomen

Turkije heeft verschillende soldaten van het Syrische regime gedood bij een actie in het noordwesten van Syrië. Dat gebeurde als vergelding voor een artilleriebombardement waarbij zes Turkse soldaten omkwamen. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan spreekt zegt dat zijn leger 30 tot 35 Syrische soldaten heeft omgebracht, het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) houdt het op zes.

De zes Turkse soldaten werden volgens Turkije in Idlib door het Syrische regime gedood. De Turkse minister van Defensie sprak maandagochtend nog van vier dodelijke slachtoffers, maar dat aantal is nog opgelopen. Het Syrische leger is in het gebied aan een opmars bezig.

President Erdogan liet via zijn woordvoerder Ibrahim Kalin weten dat het Turkse leger de aanval beantwoordde, en dat de schuldigen ‘ter verantwoording zullen worden geroepen’. Hij riep de Russische troepen in de regio dan ook op om de Turkse tegenaanval niet te verhinderen.

Het onafhankelijke SOHR zegt dat de Turkse vergeldingsactie minder slachtoffers maakte dan Erdogan meedeelt. ‘De Turkse troepen hebben tientallen raketten afgevuurd bij een vergeldingsaanval tegen de regimetroepen ten zuiden van de stad Saraqib’, zei het SOHR. ‘Zes regimesoldaten werden gedood en 20 anderen raakten gewond.’

‘Te weinig informatie’

Volgens het Russische leger hebben de regeringstroepen de Turken beschoten vanwege een gebrek aan informatie. De Turkse troepen waren van locatie aan het veranderen zonder de Russen in te lichten, klinkt in een mededeling van het Russische ministerie van Defensie. De Syrische troepen zou hen daardoor voor terroristen hebben aanzien.

Vluchtelingen

Het geweld in de regio rond Idlib is de voorbije weken weer erg opgelaaid. Het is het laatste gebied waar rebellen die tegen het beleid van president Assad zijn nog de controle hebben. Om het verzet de kop in de dringen drijft Assad de militaire acties op, inclusief bombardementen, wat een nieuwe vluchtelingenstroom richting Turkije op gang brengt.

Meer aanvallen

Turkije heeft militairen opgesteld in 12 observatieposten in de regio Idlib. Dat gebeurde in het kader van een akkoord met Rusland om het geweld te stoppen, in het door jihadisten en rebellen gecontroleerde gebied. Maar de troepen van de Syrische president Bashar al-Assad hebben de laatste weken, met de steun van Moskou, hun aanvallen in de provincie opgedreven.

Vorige week zei Erdogan dat hij daarom geen andere keuze heeft dan militair geweld te gebruiken.