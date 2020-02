VK wil antiterreurmaatregelen verstrengen na mesaanval in Londen

De Britse premier Boris Johnson heeft maandag aangekondigd dat hij strengere regels wil invoeren waardoor veroordeelde terroristen moeilijker voorwaardelijk vrijgelaten kunnen worden. Het besluit komt er nadat een pas voorwaardelijk vrijgelaten terrorist zondag twee mensen neerstak in Londen. Intussen raken meer details bekend over de dader.

De Britse politie identificeerde de dader van de steekpartij van zondag als Sudesh Amman, een geradicaliseerde moslim die in 2018 was veroordeeld tot een celstraf van drie jaar wegens het bezitten en verspreiden van terroristische propaganda. Amper drie dagen na zijn voorwaardelijke vrijlating stak hij met een gestolen mes van 25 centimeter lang twee mensen neer in een drukke straat in Londen. De slachtoffers raakten gewond maar overleefden de aanval, Amman werd ter plekke doodgeschoten door gewapende agenten die hem aan het schaduwen waren. Hij bleek ook een valse bomvest te dragen. Een derde persoon raakte gewond door rondvliegende glasscherven, afkomstig van ramen die sneuvelden door de politiekogels.

Amman stond gekend bij de autoriteiten als een volgeling van de terroristische organisatie Islamitische Staat. Ook deelde hij online propagandamateriaal van Al-Qaeda en had hij zijn vriendin aangemoedigd haar ouders te onthoofden.

Johnson kondigt nu aan dat zijn regering de aanpak van veroordeelde terroristen ‘fundamenteel wil veranderen’. Priti Patel, zijn minister van Binnenlandse Zaken, verduidelijkte maandag dat er onder meer wordt gedacht aan wetgeving die de vervroegde vrijlating van terroristen onmogelijk moet maken. ‘Het is maar normaal dat dit soort individuen achter de tralies gehouden wordt’, zei Patel.

Aanval op London Brigde

De Britse regering overweegt al enige tijd terroristen strenger aan te pakken, onder meer door de dodelijke steekpartij van eind november op de London Brigde. De dader van die aanval zat tussen 2012 en 2018 een gevangenisstraf uit voor terroristische misdrijven, maar stond sindsdien onder elektronisch toezicht.

Volgens premier Johnson voerde zijn regering na die aanval, die twee mensen het leven kostte, al strengere antiterreurmaatregelen in, zoals langere celstraffen voor daders en grotere budgetten voor de veiligheidsdiensten. Nu wil de Britse premier dus nog een stapje verder gaan.

Handleidingen om bommen te maken

Sudesh Amman Foto: AP

Intussen raken meer details bekend over Sudesh Amman, de dader van de steekpartij van zondag. Volgens informatie van de veiligheidsdiensten begon Amman al op zijn zeventiende te radicaleren, toen hij nog thuis woonde bij zijn moeder en jongere broers en zussen. Hij verscheen op de radar van de politie in april 2018, die hem een maand later in het noorden van Londen arresteerde wegens ‘terroristische activiteiten’.

Na zijn arrestatie werden op zijn telefoon en computers handleidingen gevonden over het maken van explosieven en uitvoeren van aanslagen. In chatgesprekken discussieerde hij met familieleden, vrienden en zijn vriendin over zijn radicale standpunten én zijn wens om een terreuraanval uit te voeren, bij voorkeur met een mes.

Aanhanger van Baghdadi

In december 2017 postte hij een foto van de terrorist Abu Bakr al-Baghdadi, de leider van Islamitische Staat die in oktober 2019 om het leven kwam bij een antiterreuractie van het Amerikaanse leger in Syrië. In een chatbericht aan zijn broer zei hij dat ‘Islamitische Staat nooit zal verdwijnen’. Verder noemde hij vrouwelijke Jezidi’s ‘slavinnen’ en beweerde hij dat de Koran het toestaat de leden van deze religieuze minderheidsgroep te verkrachten. In een ander chatgesprek met zijn vriendin moedigde hij haar dan weer aan haar ouders te onthoofden. Nog volgens de politie zei hij tijdens een chatdiscussie met een familielid over zijn school ‘dat hij zichzelf nog liever zou opblazen’.

In november 2018 pleitte hij schuldig aan het bezitten en verspreiden van ‘terroristische documenten’. Een maand later werd Amman veroordeeld tot een celstraf van meer dan drie jaar. Toch werd hij dus eind januari al vrijgelaten, iets meer dan anderhalf jaar na zijn arrestatie.