In het Chinese Wuhan werd in 10 dagen een ziekenhuis gebouwd om de vele patiënten met het coronavirus te kunnen opvangen. Wuhan was de eerste plek waar het virus ontdekt werd, en om dat op te vangen, besloten zij om in twee weken twee ziekenhuizen te bouwen. Het eerste is nu af en zou vandaag geopend moeten worden. In bovenstaande timelapse kan u zien hoe dag en nacht gewerkt werd om alles klaar te krijgen.