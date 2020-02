In Antwerpen is de nieuwe studio van VTM Nieuws plechtig geopend. Naast nieuwsankers als Birgit Van Mol en Dany Verstraeten, waren ook een aantal prominente politici aanwezig. Bekijk in de video hierboven hoe ze de nieuwe studio openen.

Voor het eerst sinds de start van VTM in 1989 zullen de uitzendingen van VTM NIEUWS maandag niet vanuit Vilvoorde gebeuren. De commerciële zender installeerde een nagelnieuwe studio in de kantoren van moederbedrijf DPG Media in Antwerpen.

In de nieuwe studio staan acht videowalls, goed voor een schermoppervlakte van 70 vierkante meter. De studio reikt over twee verdiepingen. De blikvanger is een grote verticale videowall die begint in de vloer en eindigt in het plafond op de bovenste verdieping van de studio.

Voor de CEO van DPG Media, Christian Van Thillo, is het project News City nu helemaal gelanceerd. DPG bracht al zijn nieuws onder hetzelfde Antwerpse dak: de redacties van VTM Nieuws, De Morgen, Het Laatste Nieuws en verschillende magazines.