Influencers zetten jongeren aan tot drinken

Op Instagram wordt er heel wat met drankflessen en glazen gezwaaid, en dat gebeurt haast altijd in een context die het drinken van alcohol positief afschildert. Dat constateert een groep Nederlandse wetenschappers.

In een onderzoek dat is gepubliceerd op Frontiers in psychology waarschuwen Nederlandse wetenschappers dat jongeren door Instagram-posts kunnen worden aangezet om (meer) te drinken.

De onderzoekers keken naar de laatste honderd berichten van 178 Instagram-gebruikers die bij Nederlandse jongeren populair zijn. Twee derde van hen plaatste berichten over drank, in twee op honderd berichten is drank te zien.

Een van de recordhouders is de rapper Lil’ Kleine (van het liedje Drank & drugs), die vijftien keer met een glas of fles te zien was (en in de meeste andere foto’s rookt hij een sigaret, al dan niet met tabak, maar daar hebben de onderzoekers niet naar gekeken).

De onderzoekers vrezen dat de strenge beperkingen op alcoholreclame gericht op jongeren momenteel worden omzeild via influencers. Bij één op drie onderzochte alcoholgerelateerde berichten, werd expliciet vermeld dat het om een gesponsorde post ging.