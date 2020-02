Jennifer Lopez en Shakira hebben zondagnacht een wervelend optreden gegeven tijdens de rust van de 54ste Super Bowl in Miami. Dat is de finale van het Amerikaanse footballseizoen. Met hun spectaculaire show veroverden de twee supersterren heel wat harten. Maar het was finaal toch vooral de tong van Shakira die over de tongen ging.

Het muziekoptreden tijdens de rust van de Super Bowl geldt als zeer prestigieus, eerder viel al Madonna, Beyoncé, Coldplay en Lady Gaga die eer te beurt. Dat twee vrouwen met Latijns-Amerikaanse achtergrond ditmaal de show mochten verzorgen, was geen toeval: in Miami wonen veel mensen met Latijns-Amerikaanse roots.

De vlag van J.Lo

Lopez (50) zong enkele van haar klassiekers als ‘Jenny from the Block’, ‘Waiting for Tonight’ en ‘Let’s Get Loud’. Enkele opvallende gasten passeerden de revue, onder wie de elfjarige dochter van Lopez, Emme Maribel Muñiz.

J. Lo wisselde voortdurend van outfit, maar de opvallendste was een nepbontjas die leek op de Amerikaanse vlag. Maar als ze de jas opende eigenlijk de vlag van Puerto Rico toonde, het Caribische eiland waar haar ouders van afkomstig zijn.

J-Lo shouts out LOVE for Puerto Rico! Jennifer Lopez and daughter Emme Maribel Muñiz rock the country, “Born in the U.S.A.” blasting strong. Behold the Puerto Rican flag proudly displayed on stage during the Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show. pic.twitter.com/uYzY9QySMy — Stephanie Kennedy (@WordswithSteph) February 3, 2020

De tong van Shakira

Shakira, die op de dag van de Super Bowl haar 43ste verjaardag vierde, haalde haar hits als ‘Wherever, Whenever’, ‘Hips Don’t Lie’ en als slotnummer ‘Waka Waka (This Time for Africa)’ boven. Al ging de Colombiaanse zangeres toch vooral over de tongen met een bizar momentje waarop ze de 100 miljoen kijkers haar tong toonde (zie einde video bovenaan).

Het foutje van Trump

Ook Donald Trump ging over de lippen: de Amerikaanse president feliciteerde de winnende Kansas City Chiefs op Twitter met hun zege met de zin: 'Jullie vertegenwoordigden de Grote Staat Kansas fantastisch'. Klein probleempje: Kansas City ligt in de staat Missouri.