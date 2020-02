Chinese beurzen zakken fors, Europese beurzen niet

Na een vakantie van bijna 10 dagen, doken de beurzen op het Chinese vasteland vanochtend 8 procent lager vanwege het coronavirus. Bijna 400 miljard dollar (zo'n 361 miljoen euro) aan beurswaarde ging in rook op. De Europese beurzen openden vlak.

De handel van Chinese aandelen, de CSI 300 Index, sloot vanochtend bijna 8 procent lager vanwege de toenemende zorgen over de negatieve gevolgen van de uitbraak van het coronavirus op de Chinese economie. Waardoor volgens het persagentschap Reuters 393 miljard dollar aan beurswaarde verloren ging.

361 doden

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in China is volgens de Chinese gezondheidsautoriteiten opgelopen naar 361. Zondag kwamen er 57 nieuwe sterfgevallen bij. Inmiddels zouden, verspreid over heel China, bijna 17.205 mensen zijn besmet met het virus.

Buiten China viel tot nu toe één dode, een Chinees die naar de Filipijnen was afgereisd. Het totaal aantal ziektegevallen buiten China staat op 181, de meeste daarvan (20) in Japan.

De Aziatische beleggers vrezen wellicht dat het coronavirus een grotere impact zal hebben op de Chinese economische groei dan tot nog toe werd voorspeld, vooral omdat het virus zijn piek nog niet bereikt heeft. Diverse bedrijven hebben namelijk beslist hun activiteiten tijdelijk stil te leggen en verbieden hun medewerkers naar China te reizen. Meerdere vliegtuigmaatschappijen schorten de vluchten naar China op. En tal van landen hebben inmiddels al reisbeperkingen naar China ingevoerd.

Winterslaap

De forse koersdaling in China, de grootste sinds 2015, dient wel genuanceerd te worden, omdat de beurzen op het vasteland nu pas openen na een lange, door het Chinese nieuwjaar ingegeven winterslaap van bijna tien dagen. Aangevuld met een extra dag verlof vanwege de uitbraak van het Coronavirus.

Ter illustratie. De beurs in Hongkong - die midden vorige week al opnieuw open ging - sloot vanochtend 0,3 procent hoger en de Nikkei-index in Japan verliest ‘slechts’ 1 procent. En ook op de Europese beurzen lijkt het Coronavirus voorlopig al in beurskoersen te zijn ingecalculeerd. De meeste Europese beurzen openden vanochtend vlak of stegen lichtjes.

21,4 miljard dollar steun

De koersdaling in China had wel erger kunnen zijn, want de centrale bank van China pompte omgerekend 21,4 miljard dollar in de economie om de beurskoersen te ondersteunen en een tekort aan liquiditeiten voor getroffen bedrijven te vermijden, wat niet verhinderde dat de yuan zo’n 1 procent verliest tegenover de dollar.