Astana over Fuglsang: “Wij reageren enkel op feiten, niet op geruchten of aantijgingen”

Wielerploeg Astana is niet van plan zich te laten verleiden tot een reactie op de aantijgingen dat hun toprenner Jakob Fuglsang zou samenwerken met de Italiaanse dopingarts Michele Ferrari. “Dit rapport bevat enkel geruchten of aannames, maar geen enkele feiten of bewijzen”, aldus Marketing Manager Sven Jonker.

Bij Astana hebben ze al sinds vorige dinsdag weet van het 24 pagina’s tellende rapport van het onafhankelijke antidopingagentschap CADF, die haar Deense renner Jakob Fuglsang linken aan de beruchte en voor het leven geschorste dopingdokter Michele Ferrari. “We werden dinsdag opgebeld door de Deense en Noorse journalisten die blijkbaar inzage hadden gekregen in het dossier. Ze vroegen om een reactie, maar omdat het dossier geen feiten of bewijzen bevat, maar enkel aantijgingen of geruchten, wensen wij daar niet op te reageren. Van de UCI en of het CADF hebben wij sinds dat telefoontje van dinsdag ook niks gehoord, dus zie ik niet in waarom wij actie moeten ondernemen” zegt Sven Jonker, marketing manager bij Astana.

Jonker laat weten dat er geen enkele notie van paniek is binnen de ploeg omtrent het nieuws. “Onze advocaten zijn bezig met dit dossier - daterend uit de zomer van 2019 - te onderzoeken, maar zolang er geen feiten aan het licht komen, zien wij geen reden tot een officieel statement.”

Ook het huidige trainingskamp van Jakob Fuglsang, Alexey Lutsenko en nog een aantal andere renners op de Teide in Tenerife wordt niet afgebroken. “Wij zien geen enkele reden om die hoogtestage plots stop te zetten. Wij gaan gewoon door met onze aanvankelijke planning.” Al bleek wel dat de in Tenerife aanwezige Astana-renners zondagavond niet opdaagden tijdens het avondmaal in de refter van Hotel Parador boven op de Teide.