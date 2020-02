Netflix trekt stekker uit beloofde zesde seizoen van ‘The crown’

Wie reikhalzend uitkeek naar de verfilming van de recente perikelen rond prins Andrew, Harry en Meghan in de Netflix-serie The crown, heeft pech. De makers kondigen aan dat het beloofde zesde seizoen er toch niet komt.

De populaire reeks stopt dus na vijf jaargangen. In de laatste afleveringen zal Olivia Colman de rol van koningin Elizabeth II overlaten aan Imelda Staunton, bekend van de Harry Potter-films en Downton Abbey.

Imelda Staunton. Foto: AP

The crown vertelt het verhaal van het Britse koningshuis vanaf de kroning van de Queen. Het derde seizoen volgde de gebeurtenissen tot 1977. In de volgende afleveringen, wellicht eind dit jaar beschikbaar op Netflix, maken prinses Diana en Margaret Thatcher hun opwachting. Het verhaal stopt definitief in het jaar 2003.