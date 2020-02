Politie schiet messentrekster neer in Gent: motivatie nog onduidelijk

Een vrouwelijke messentrekker heeft zondagnamiddag voor heel wat tumult gezorgd in Gent. In een drukke straat in een volkswijk stak ze twee mannen neer en werd daarna neergeschoten door de politie. Een uur voordien was ook al iemand met een mes bewerkt in een villawijk in Mariakerke, twee kilometer verder. Niemand werd dodelijk verwond.

Het parket liet gisteravond weten dat er voorlopig geen aanwijzingen zijn voor een terroristische daad. Wat haar motivatie was en of de dader toerekeningsvatbaar is, wordt onderzocht.

Het eerste incident vond omstreeks 14.30 uur plaats in een rustige villawijk in de Gentse deelgemeente Mariakerke. In de Oranjeboomstraat werd iemand op straat neergestoken. Wie het slachtoffer is en waarom dit gebeurde, wou of kon het parket gisteren nog niet zeggen. Meer nog, in het persbericht werd met geen woord gerept over dit incident.

Op de fiets

Er werd wel gecommuniceerd over een tweede steekpartij, nauwelijks een uur later en een tweetal kilometer verder richting stadscentrum. In de Bevrijdingslaan, de drukste straat van volkswijk Brugse Poort, stak daar een jonge vrouw van Afrikaanse origine twee mannen neer met een mes.

‘Het leek erop dat de daderes, die zich met een fiets verplaatste, in het wilde weg rond zich heen stak en de slachtoffers niet eens kende’, zegt een getuige in café Koffieshop. De slachtoffers zijn een Turkse Gentenaar van in de dertig en een andere volwassen man. ‘Het viel wel op dat de politie meteen ter plekke was, alsof ze vanuit een hinderlaag de dader neerschoot’, aldus een getuige. Wellicht gebeurde dat vanuit een anonieme politiewagen die vlak achter de fietsende vrouw reed omdat ze toen al werd verdacht van de eerste feiten.

De politiekogel verwondde de daderes aan de hand, waarna agenten haar in bedwang hielden op het asfalt tot de ziekenwagen arriveerde.

De politie onderzoekt nu of ze van plan was in de stad nog meer willekeurige slachtoffers te maken.