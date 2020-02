Geen Guy Van Sande meer op uw scherm

VTM en VRT schrappen heruitzendingen met acteur Guy Van Sande, een half jaar nadat hij schuldig werd bevonden aan bezit, verspreiding en productie van kinderporno.

De laatste aflevering van Aspe was in 2014 te zien op tv, maar nog steeds wordt de politieserie in de late namiddag heruitgezonden op VTM. Kijkers merkten vorige week een plotse sprong in de herhalingen: een dag na de zesde af­levering van seizoen vijf ging het rechtstreeks naar episode dertien. ‘Om inhoudelijke redenen zenden we de ontbrekende afleveringen niet meer uit’, liet VTM weten.

De precieze reden: Guy Van Sande. De acteur speelde in Aspe veertien afleveringen lang een belangrijke gastrol, als onderzoeksrechter én minnaar van het personage van Francesca Vanthielen, de vrouw van hoofdrolspeler Pieter Van In (Herbert Flack). Ook de afleveringen met Van Sande van het zevende seizoen worden straks niet getoond. ‘Wij zenden die af­leveringen inderdaad niet meer uit door Van Sandes aanwezigheid’, zegt VTM-woordvoerster ­Sara Vercauteren. De acteur werd vorige zomer veroordeeld tot drie jaar celstraf met uitstel voor het bezit, de verspreiding en de productie van kinderporno. Op VTM Go, het online platform waarop de zender oude programma’s aanbiedt, zijn de afleveringen gewist.

VTM snoeit ook in andere series. De crimireeks Zone Stad, met Van Sande in de hoofdrol, wordt helemaal geweerd en staat niet op VTM Go. Een aflevering van Danni Lowinski, waarin Van Sande kort opdook naast Nathalie Meskens, is geschrapt van het online platform. Wat er gebeurt met de soap Wittekerke – 58 afleveringen met Van Sande – wordt nog be­keken. Die heruitzendingen staan pas in het najaar gepland. Ook de afleveringen van Familie uit 1992 staan nog op VTM Go, al is dat aanbod tijdelijk. De oude seizoenen komen niet meer op tv.

Ook de VRT heeft duidelijke ­afspraken over uitzendingen met Van Sande. ‘We houden het geval per geval tegen het licht’, zegt woordvoerder Hans Van Goethem. ‘Ketnet besliste een tijd ­geleden al de afleveringen van Spring met Van Sande nooit meer uit te zenden. Op een kinderzender zou dat heel ongepast zijn.’

Vorig jaar was Van Sande te zien in twee herhalingen van ­Witse op Eén. ‘Dat was vóór zijn veroordeling. De volgende keer dat die herhalingen zich aanbieden, evalueren we ze.’

Positief signaal

De beslissing van VRT en VTM kan rekenen op de goedkeuring van Child Focus. De kinderrechtenorganisatie stelde zich burgerlijke partij in de zaak tegen Van Sande. ‘Dit gebeurt niet op ons verzoek’, verduidelijkt ceo Heidi De Pauw. ‘Maar we juichen het initiatief toe. Dit is een blijk van respect voor de slachtoffers. Niet alleen die van Van Sande, maar iedereen die ooit ten prooi viel aan seksueel misbruik. Als zij iemand als Guy Van Sande op het scherm zien, komt dat hard aan.’