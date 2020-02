Temperaturen nemen duik

Na het erg zachte weer van de voorbije dagen zakt het kwik nu toch gevoelig. Al blijft vriesweer in Vlaanderen voorlopig achterwege.

Het is maandag vaak zwaarbewolkt met soms kans op wat lichte regen. Het noorden van het land kan wel profiteren van enkele opklaringen in de voormiddag. In de loop van de namiddag wordt het zwaarbewolkt met regen vanuit het westen. Maxima tussen 7 graden op de Hoge Venen en 12 graden in het noordwesten. De wind is matig tot soms vrij krachtig uit het westen met rukwinden tot 55 km per uur, zegt het KMI.

Maandagavond en in het begin van de nacht wordt de regen matig. In de loop van de nacht verlaat de storing het land via het zuidoosten met daarachter afwisselend opklaringen en wolkenvelden en enkele plaatselijke buien. Boven het reliëf kunnen de buien winters worden. Een donderslag of wat korrelhagel is niet uitgesloten. Minima tussen 0 graden op de Hoge Venen en 6 graden aan zee. De wind is meestal matig in het binnenland en vrij krachtig of krachtig aan de kust uit westnoordwest met rukwinden tot 60 km per uur.

Winter in Ardennen

Dinsdag komen we terecht in frissere lucht van polaire oorsprong. Het wordt wisselvallig met regelmatig buien die in de Ardennen, en zeker in de Hoge Venen, een winters karakter kunnen aannemen.

Een donderslag is niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 6 en 8 graden in Vlaanderen en 2 en 5 graden in Hoog-België. De wind is matig tot vrij krachtig uit west tot noordwest. Aan zee is de wind soms krachtig. Rukwinden tot 75 km per uur.

Woensdag, na het optrekken van het ochtendgrijs, blijft het droog met kans op enkele opklaringen. De maxima schommelen tussen 2 en 5 graden in de Ardennen en tussen 6 en 8 graden elders. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten.