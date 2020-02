Bafta’s slaan mea culpa voor gebrek aan diversiteit

De oorlogsfilm ‘1917’ is de grote winnaar geworden bij de uitreiking van de Bafta’s, de belangrijkste Britse filmprijzen. Maar bij de acteurs klonk er tijdens de prijsuitreiking kritiek op het gebrek aan diversiteit onder de genomineerden. De organisatie zelf erkent dat er een probleem is.

De meest opgemerkte toespraak van de avond kwam er van Joaquin Phoenix, die de prijs voor beste mannelijke acteur kreeg voor zijn titelrol in The Joker. Hij zei dat hij er mee schuld aan heeft dat zwarten niet alle kansen krijgen in de filmwereld: ‘Ik ben een deel van het probleem. Ik heb niet alles gedaan wat binnen mijn mogelijkheden ligt om te verzekeren dat de filmsets waarop ik werk inclusief zijn.’

Phoenix kondigde aan dat dat moet veranderen. ‘Ik denk dat het de verplichting is van mensen die het systeem van onderdrukking hebben gecreëerd en ervan profiteren om het ook af te breken. Dus dat is onze plicht’.

‘Ingrijpende herziening’

De organisatie erkende zelf dat er een probleem is. De voorzitter van de Bafta’s, Pippa Harris, betreurde kort voor de ceremonie nog het gebrek aan vrouwen bij de nominaties voor beste regisseur, ‘terwijl ze de toekomst van de industrie vertegenwoordigen’.

Verder noemde ze het ook ‘teleurstellend’ dat er in de belangrijkste categorieën geen zwarte acteurs waren genomineerd. Ze beloofde een ‘ingrijpende herziening’ van het ‘toekenningsproces’ maar benadrukte dat het een probleem is in de volledige industrie.

1979 klopt The Joker

Grote slokop was het oorlogsepos 1979. In totaal sleepte de film maar liefst zeven prijzen binnen, op een totaal van 9 nominaties. Daarbij waren ook de prestigieuze titels van beste film en beste regisseur. De Bafta’s gelden als een belangrijke graadmeter voor de Oscars, die volgende week uitgereikt worden.

Joker was met elf nominaties de topfavoriet, maar moest het stellen met drie awards: beste acteur (Joaquin Phoenix), beste filmuziek, en beste casting. The Irishman van Martin Scorsese ging met lege handen naar huis, terwijl de film ook tien keer genomineerd was. Once Upon a Time in Hollywood van Quentin Tarantino won slechts een prijs, die van beste acteur in een bijrol (Brad Pitt).

Renée Zellweger won de prijs voor beste actrice, voor haar rol als Judy Garland in de film Judy. Beste actrice in een bijrol was voor Laura Dern (Marriage Story).