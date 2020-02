Waasland-Beveren krijgt pandoering van Zulte Waregem

Zulte Waregem had geen kind aan Waasland-Beveren. Aan de rust stond het al 3-0, bij affluiten was de 5-0 een feit. Jelle Vossen scoorde twee keer bij zijn debuut voor Essevee.

Het is contractueel vastgelegd dat Jelle Vossen in de bekerwedstrijd woensdag tegen Club Brugge niet mag spelen, maar tegen Waasland-Beveren kreeg hij direct het vertrouwen van Francky Dury. Het waren zijn eerste speelminuten sinds een invalbeurt eind november: je zou voor minder gemotiveerd zijn en de gretigheid droop er bij elke actie vanaf bij Vossen. Uiteraard was het duidelijk dat hij nog wat wedstrijdritme en automatismen mist, maar Vossen bewees in zijn eerste match voor Essevee dat hij nog steeds een prima spits is. Een oude vos verleert zijn streken niet, ook al verzamelde hij nog maar 77 speelminuten in totaal dit seizoen.

Een prima kaats van nieuwe spits leidde het eerste kansje voor de thuisploeg in. Het schot van Berahino was wel slechts een aangenaam opwarmingsballetje voor Jackers. Op het kwartier was het wel raak: Jackers kon een voorzet van Bruno niet voldoende wegwerken en voor Berahino trapte Essevee van dichtbij op voorsprong. Niet veel later stopte Schryvers Sissako foutief af en kon scheidsrechter De Cremer niet anders dan naar de stip wijzen. Een koud kunstje voor aanvoerder De fauw, die zijn vierde strafschop van het seizoen rustig binnenschoof: 2-0.

De bezoekers stelden hier een snedige dribbel van Koita tegenover, maar de spits kraakte zijn schot volledig. Door de comfortabele voorsprong kon Zulte Waregem rustig controleren. Larin lanceerde Berahino met een knappe pass, maar die werd plots verlamd door twijfel. Weg kans. Hij kapte nog naar zijn rechtervoet, maar het schot was te zwak in het midden van het doel.

Het scoren niet verleerd

Vlak voor de rust kreeg het publiek aan de Gaverbeek waar het naar verlangde. De voorzet van Bruno was maatwerk, de afwerking van Vossen bijzonder knap: zijn volley verdween perfect in het hoekje. Applaus op alle banken voor de hardwerkende aanwinst van Zulte Waregem. Het was van 19 mei vorig jaar geleden dat Vossen nog eens scoorde, en of het deugd deed.

De Waaslanders kwamen iets beter uit de kleedkamer. Koita en Kobayashi hadden er duidelijk nog zin in, maar hun acties misten precisie. Ook Badibanga toonde zich, maar zijn Bossut kende geen problemen met zijn schot.

Net voorbij het uur liet Vossen het weinige volk in het Regenboogstadion een tweede keer opveren. Hij knikte de voorzet van Berahino aan de tweede paal koeltjes overhoeks binnen.

Even later kopte Vossen van dichtbij pal op Jackers, terwijl Bruno zijn poging in de herneming ook niet tussen de palen kreeg. Met nog een kwartier te spelen kreeg de thuisploeg een tweede strafschop. Het hele stadion vroeg logischerwijs luidkeels om Vossen, maar het was Bruno die de afstraffing voor Waasland-Beveren compleet maakte: 5-0.

Zulte Waregem wint zo opnieuw na vier wedstrijden zonder zege. Door de overwinning komen de jongens van Francky Dury opnieuw op gelijke hoogte met KV Mechelen op plek zeven. Waasland-Beveren pakt net als vorige week geen punten, maar ook degradatieconcurrent Cercle Brugge kon opnieuw niet winnen. De Waaslanders behouden zo een veilige kloof van 9 punten met de hekkensluiter.