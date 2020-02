Lommel en Virton houden mekaar in de tang, en zo blijft de Proximus League ongemeen spannend

Lommel en Virton hebben zondag op de 24e speeldag van de Proximus League (1B), de tiende van de tweede periode, de punten gedeeld. De wedstrijd in Limburg eindigde op 0-0. Zo blijft het spannend in het klassement, want de top-6 in de tweede periode staat op twee punten van mekaar.

Beide ploegen hielden elkaar heel de wedstrijd lang in de tang. Zowel Lommel als Virton probeerden de opening te forceren, maar de defensie gaf langs twee kanten geen krimp. Een logische 0-0 was het resultaat.

Spannend

Het klassement van de tweede periode

Beerschot opende vrijdag de speeldag met een 1-0 zege tegen Westerlo. Union haalde het zaterdag met 0-2 bij rode lantaarn lokeren, en eersteperiodewinnaar Oud-Heverlee Leuven legde Roeselare met 2-1 over de knie. Beerschot en Virton staan in de stand van de tweede periode samen aan kop met zestien punten, voor Lommel (15 ptn). Westerlo, OHL en Union (elk 14 ptn) volgen en blijven vier matchen voor het einde dus ook in de running om de tweede periode te winnen.

Roeselare (11 ptn) houdt onderin Lokeren (6 ptn) af. In het algemene klassement sluipt Lommel (26 ptn) wat verder weg van de kelder. Roeselare (22 ptn) en Lokeren (19 ptn) sluiten daar de rij.

Roeselare en Beerschot trappen volgende vrijdag (20u30) de 25e speeldag (de elfde van de tweede periode) af op Schiervelde. OHL ontvangt zaterdag (17u) Lommel, terwijl Virton gastheer speelt voor Union (20u30). Westerlo en Lokeren sluiten het weekend zondag (16u) af.

Vanaf dit seizoen nemen de nummers één tot en met zes uit 1B (inclusief de kampioen) deel aan play-off 2, net als de nummers zeven tot en met zestien uit 1A (inclusief de degradant). Deze zestien teams worden in PO 2 onderverdeeld in vier poules van vier ploegen. De nummers zeven en acht uit de Proximus League spelen een ‘best of five’ voor het behoud, waarbij de nummer zeven start met drie punten voordeel en de eerste wedstrijd in zijn thuisstadion. De verliezer van deze ontmoeting zakt naar de eerste amateurklasse.