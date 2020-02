Coronavirus: repatriëringsvlucht met 12 Belgen geland in Frankrijk

Een door Frankrijk gecharterde repatriëringsvlucht vanuit de Chinese miljoenenstad Wuhan is zondag omstreeks 14.30 uur geland op de militaire basis van het Franse Istres, vlak bij Marseille. Onze landgenoten worden later vandaag in Melsbroek verwacht.

De Franse passagiers werden in Istres opgevangen. De 12 Belgen aan boord worden, samen met een veertigtal Nederlanders en andere Europeanen, met een ander toestel richting Melsbroek gebracht. Daar worden ze zondagavond verwacht. Onze landgenoten zullen in quarantaine geplaatst worden in het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek. De niet-Belgen blijven in quarantaine op de luchthaven van Melsbroek tot ze daar opgehaald worden door hun overheden.

Misschien zijn onze maatregelen wat overdreven’, zei minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) daar zaterdag al over. ‘Dit gaat om gezonde mensen, dat wil ik benadrukken. Zij worden, voor ze aan boord van het vliegtuig stappen, getest door de Chinese en de Franse medische diensten. De kans dat zij besmet zijn, is zeer klein. Maar we nemen alle voorzorgen, om de gezondheid van de rest van de bevolking te garanderen.’

De Fransen worden afgezonderd in een vakantiecentrum van de badplaats Carry-le-Rouet, vlak bij Marseille, en in een opleidingscentrum van de brandweer in Aix-en-Provence.

Aan boord van het in Wuhan opgestegen vliegtuig waren 250 mensen van 30 verschillende nationaliteiten.

Wuhan is het epicentrum van de uitbraak van het coronavirus. De terugkeer vanuit Wuhan is vrijwillig. Het kan dus dat er nog landgenoten in de stad blijven, die niet zijn ingegaan op de vraag van de Belgische ambassade of zij al dan niet gerepatrieerd wilden worden.