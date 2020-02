De drukke Bevrijdingslaan in Gent werd zondagnamiddag opgeschrikt door een schietincident. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk. De politie is massaal ter plaatse.

Wat er zondagnamiddag precies gebeurde in de drukke doorgangsstraat in Gent is nog onduidelijk. De politie heeft de straat afgezet, maar geeft verder nog geen info. ‘Het onderzoek loopt, we zullen later commentaar geven’, klinkt het bij het parket.

Weldra meer.