Omstreden doelpunt Vanaken bezorgt Club Brugge zege tegen Antwerp

Eenvoudig was het niet, maar na een potige wedstrijd tegen Antwerp wist Club Brugge de drie punten thuis te houden. Een omstreden doelpunt van Hans Vanaken bracht een tiental minuten voor affluiten de verlossing.

Wie vooraf op een wervelende pot voetbal hoopte, deed dat eigenlijk tegen beter weten in. Club Brugge-Antwerp was lang zoals de match zich aankondigde: een ouderwetse veldslag. Clement had zijn nieuwe spits Krmencik – met een prijskaartje van meer dan 6 miljoen euro – nog op de bank gehouden omdat de Tsjech maar anderhalve keer had getraind met de groep. Dat Krmencik bij de start van de tweede helft al meteen mocht invallen nadat hij zich rond minuut 30 ging opwarmen, zegt genoeg. Antwerp was vooral naar Brugge gekomen om te verdedigen. Er werd wel nog steriele druk gezet op de verdediging van Club, maar dat was het. De bezoekers kenden voor de rust één doelpoging: een schotje van Rodrigues – dat was het zowat.

Veel opstootjes

Club Brugge was dus de ploeg de ploeg die het initiatief nam, al ging dat voor de rust niet gepaard met open kansen. Sobol moest beter doen vanuit een scherpe hoek na een goede voorzet van Vormer, en ook De Ketelaere kreeg een mogelijkheid maar werd geblokt. Kansen voor Vormer (uiteindelijk afgevlagd) en Mata gingen over. Naast kansjes voor Club waren er ook heel wat fouten. Dennis en Arslagnagic kregen al geel voor de rust en missen beiden de volgende competitiewedstrijd. Animo genoeg dus, maar echt goed voetbal was er nauwelijks te zien. Ook naast het veld was er iets te beleven. Clement en Bölöni gingen constant verbaal met elkaar in de clinch. En zo had ook vierde official Bert Put de handen vol als bemiddelaar.

Gelukkig ontdooide de match helemaal na de rust. Club wou geen vrede nemen met een vierde gelijkspel op rij en trok onder impuls van de nieuwe aanwinst meteen naar voren. Krmencik – opvallend snel voor zijn lengte – kreeg ook meteen de beste kans van de wedstrijd, maar zijn schot ging in het zijnet. Op het uur moest eigenlijk altijd 1-0 zijn toen Diatta en Vanaken de rechterflank rolden en Vormer bedienden. Vanop anderhalve meter mikte de Nederlander nog op een been van Antwerp. Begrijpelijk greep Vormer zich naar de haren, en hij niet alleen. Bölöni voelde dat Antwerp de greep op de match stilaan aan het verliezen was en bracht Defour voor Rodrigues.

Discutabele goal

Ook tijdens het slotkwartier ging Club nog eens vol op het gaspedaal staan, al bleef een doelpunt uit. Antwerp kroop nog eens door het oog van de naald toen Sobol een vrije trap richting de kruising lanceerde. Bolat kon de bal nog net tegen de kruising tikken. Op aanvallend vlak was er dus eenrichtingsverkeer, en daar kon een invalbeurt van Mirallas weinig aan veranderen.

Spanning troef, dus was een dramatisch slot ook gepast. Vijf minuten voor het einde werd Vanaken afgezonderd voor Bolat. De Gouden Schoen pakte uit met een opwippertje en De Laet probeerde de bal nog uit doel te houden. De grensrechter oordeelde echter de bal over de lijn was. Club mocht feesten, al moest de VAR nog bevestigen. Na een korte onderbreking kende Lambrechts het doelpunt finaal toe.

Antwerp drukte nog een beetje na die late openingstreffer, maar concrete kansen leverde dat niet meer op. Club won zo na drie gelijke spelen eindelijk nog eens een match en vergroot de kloof met Antwerp tot twaalf punten.