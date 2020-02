N-VA wil gezinshereniging op regeringstafel

De N-VA-Kamerleden Yoleen Van Camp en Theo Francken dienen een wetsvoorstel in om de gezinshereniging voor vluchtelingen aan banden te leggen. Ze willen die gedurende twee jaar opschorten voor vluchtelingen die met een tijdelijk beschermd statuut in ons land mogen blijven. Gedurende die periode zouden vluchtelingen geen familie mogen laten overkomen.

Francken en Van Camp lichtten hun voorstel zondag toe in VTM Nieuws. Ze willen vermijden dat vluchtelingen op grote schaal hun gezin laten overkomen. Het gaat om vluchtelingen die geen persoonlijk risico lopen, maar voor wie het wel te gevaarlijk is om hen terug te sturen. Van Camp sprak over het opleggen van maandelijkse limieten. Jaarlijks komen er, zo zegt VTM, duizend tijdelijke vluchtelingen bij, maar vaak vloeit ‘tijdelijk’ over in ‘definitief’.

‘Wat we voorstellen, is wat ook Duitsland doet’, zei Francken. ‘Is dat asociaal? Ik denk niet dat je kan zeggen dat Angela Merkel asociaal is. We willen de migratiedruk op ons land verminderen door maatregelen te nemen. 50.000 gezinsherenigingen per jaar, dat zijn er heel veel. Die druk verminderen, kan alleen door maatregelen te nemen en daarvoor kijken we naar wat het buitenland doet.’

Francken en Van Camp willen met hun plan naar het parlement, maar de gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie gaf aan dat het ook een agendapunt kan worden bij de regeringsonderhandelingen. ‘De asielinstroom moet naar beneden’, zei Francken. ‘Dit komt op tafel, ja.’