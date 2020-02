Mathieu van der Poel maakt favorietenrol waar op WK veldrijden, Pidcock pakt zilver, brons voor Aerts

Mathieu van der Poel heeft zich niet laten verrassen op het wereldkampioenschap veldrijden in het Zwitserse Dübendorf. De Nederlander reed vanaf de start onmiddellijk naar de leiding en gaf die nooit meer af. Het zilver was voor de Brit Tom Pidcock. De Belgen moesten tevreden zijn met het brons van Toon Aerts.

Het parcours in Zwitserland was een stuk zwaarder dan zaterdag. Door de regenval was het een modderpoel geworden. Niet meteen naar de zin van de Nederlandse kampioen, maar het was nu eenmaal zo. De Belgen wilden vooral in blok rijden en Van der Poel zo proberen te kraken.

Maar na één meter was die hoop al weg. Van der Poel schoot als een raket uit de startblokken, dook als eerste het Zwitserse veld in en joeg het tempo meteen de hoogte in. Toon Aerts kroop in het wiel van de Nederlander, daarna kwamen Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout. Wout van Aert was niet vanaf de eerste rij gestart, maar schoof al snel een aantal plekken op.

Buitenaards

Het was meteen duidelijk dat Van der Poel een uitstekende dag had. Aerts moest alles uit de kast halen om de ‘Vliegende Hollander’ te kunnen volgen. Op een stuk van het parcours met enkele heuveltjes, waarbij de crossers van de fiets moesten, pakte Van der Poel telkens een paar meters op de winnaar van de wereldbeker. Aerts stampte als een gek in de modder, heen en weer wiegend met zijn lichaam. Maar de vogel was gaan vliegen. Na één ronde had Van der Poel al een voorsprong van 12 seconden op Aerts en Iserbyt.

De onemanshow was begonnen op het vliegveld in Dübendorf, terwijl de Belgen – met Van Aert – samenklitten in de strijd om het zilver. Van de andere buitenlanders kon enkel Tom Pidcock mee. Terwijl het alsmaar harder begon te waaien in Zwitserland, bouwde Van der Poel zijn voorsprong gestaag uit. Na 27 minuten cross, in de derde ronde, keken de Belgen tegen een achterstand van meer dan één minuut aan.

De crossfans bleven luid roepen en met koebellen rammelen, maar erg spannend was het allemaal niet. ‘Dit is buitenaards’, reageerde Sven Nys tussendoor. ‘Dan mag je nog een tactiek hebben, als iemand er zo bovenuit steekt ...’ De focus ging dan maar naar de strijd om het zilver en daar onderscheidde een sterke Pidcock zich met een snedige aanval.

Pidcock

Aanvankelijk ging Iserbyt nog mee met de Brit, maar de West-Vlaming moest snel lossen. Het waren Aerts en Van Aert die vervolgens de achtervolging inzetten op Pidcock. Dat alles op meer dan anderhalve minuut van de leider. Door een lekke band moest Van Aert afhaken bij zijn streekgenoot, maar Aerts kreeg het gat op de gewezen wereldkampioen bij de beloften maar niet gedicht.

Van der Poel wisselde nog eens van fiets en reed met een gerust gemoed naar de finish. Zijn derde wereldtitel veldrijden bij de elite kwam werkelijk nooit in gevaar. Letterlijk van start tot finish reed hij aan de leiding. Voor de Belgen werd het een baaldag want Pidcock reed naar een knappe tweede plek. Aerts hield de zwart-geel-rode eer hoog met het brons, voor Van Aert die meer dan twee minuten verloor op zijn grote rivaal.

Uitslag:

1. Mathieu van der Poel in 1:08:52

2. Tom Pidcock +1’20’

3. Toon Aerts +1’45’

4. Wout van Aert +2’04’

5. Laurens Sweeck +2’32’

6. Michael Vanthourenhout +3’12”

7. Corné van Kessel +3’52”

8. Tim Merlier +4’32”

9. Quinten Hermans +4’48”

10. Eli Iserbyt +5’11”