Achtervolging eindigt met ongeval in Esen

Bij een politieachtervolging is in de nacht van zaterdag op zondag een voertuig tegen een gevel in het West-Vlaamse Esen beland. Het is nog niet duidelijk waarom de Poolse bestuurder in Roeselare wegvluchtte van een politiecontrole.

Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. De feiten speelden zich rond 4 uur af tijdens een controle van de politiezone Riho in Roeselare. Toen een Poolse man de politie in de gaten kreeg, vluchtte hij met zijn voertuig plots aan hoge snelheid weg. De politie zette onmiddellijk de achtervolging in en kreeg daarbij later nog steun van de politiezones Polder en Ieper.

Tijdens de achtervolging van ongeveer een half uur wist de bestuurder meerdere blokkades te ontwijken. Hij werd uiteindelijk pas ingerekend toen hij in Esen, een deelgemeente van Diksmuide, met zijn voertuig een gevel raakte.

Het is voorlopig nog niet duidelijk waarom de man op de vlucht sloeg. Zijn verhoor moet voor meer duidelijkheid zorgen.