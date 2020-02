Novak Djokovic wint voor de achtste (!) keer de Australian Open na een beklijvende vijfsetter tegen Dominic Thiem

Novak Djokovic (ATP 2) versloeg de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 5) in vijf sets. Het werd 4-6, 6-4, 6-2, 3-6 en 4-6 na een slijtageslag van vier uur tennis. De 32-jarige Serviër stelt zo zijn eigen record van zeven Australian Open-zeges bij tot acht. Djokovic wordt ook opnieuw nummer één van de wereld. Voor Thiem is het na twee keer Roland Garros al de derde Grand Slam-finale die hij verliest.

De match kende een perfecte start voor Djokovic. Na eerst het openingsgame gewonnen te hebben, ging hij meteen door de opslag van Thiem. Een vroege break voor de Serviër en Thiem liep snel achter de feiten aan. De Oostenrijker ging op zoek naar een break en had die bij Djokovic’ vierde opslagspel ook te pakken: 4-4 en alles was weer te herdoen in set één. Beide spelers waren aan elkaar gelijk wat zich ook vertaalde in enig mooi rally’s.

Uiteindelijk was het toch Djokovic die aan de haal ging met de openingsset. Bij 5-4 kreeg hij twee setpunten waarvan het tweede het goede was na een dubbele fout van Thiem.

Breakfestival

Ook in de tweede set viel er meteen een break te noteren. Deze keer was het de Oostenrijker die het best van start ging en een eerste break beet had. Na zijn eigen game gewonnen te hebben, stond het 3-1 in het voordeel van Thiem. Net zoals in de eerste set kwam het opnieuw tot een rebreak. Waar ‘The Djoker’ bij 3-2 nog een breakpunt liet liggen, sloeg hij bij 4-3 wel toe en bracht hij de stand weer in evenwicht. Hierna volgde opnieuw een plottwist. Thiem ging voor een tweede keer in de set door de opslag van Djokovic en haalde daarna in zijn eigen servicegame de set binnen. Het was nog maar het tweede setverlies van de Serviër dit toernooi. De frustraties liepen hoog op.

Verwondert het nog dat er ook in set drie de nodige breaks te noteren vielen? Thiem startte de set als een sneltrein en stond door twee breaks al snel 4-0 voor. Djokovic, die minder sterk serveerde, herpakte zich maar beter snel om niet helemaal uit de match te verdwijnen. De Serviër won uiteindelijk nog wel twee spelletjes, maar het was toch Thiem die de derde set binnenhaalde. In een fel bevochten game van bijna tien minuten was de vierde setbal uiteindelijk de goede: 6-2. Thiem won maar liefst acht van de laatste tien games. De 26-jarige Oostenrijker stond in zijn carrière nooit dichter bij Grand Slam-winst.

Djokovic moest herbezinnen en trok voor de start van de vierde set even naar binnen voor een medische time-out. De set zelf was atypisch voor deze wedstrijd. Pas bij 4-3 in het voordeel van Djokovic viel de eerste break: Djokovic ging door de opslag van Thiem en stoomde dan snel door naar setwinst: 6-3. Dit was voor Dominic Thiem het signaal om op zijn beurt even naar binnen te trekken.

In tegenstelling tot Djokovic kwam Thiem niet herboren uit de kleedkamer. De Oostenrijker verloor zijn tweede opslagspel waardoor Novak Djokovic leidde met 2-1. Thiem bood in het daaropvolgende game heel wat weerwerk en versierde tot tweemaal een breakpunt. De Oostenrijker benutte ze echter niet en dat brak hem zuur op. Omdat Djokovic hierna zijn eigen opslagspelletjes behield, kon hij bij 5-4 serveren voor de wedstrijd. Het eerste setpunt was direct het goeie en zo zegevierde de Serviër na vier uur tennis. Voor Djokovic is het zijn achtste Australian Open-winst en zijn zeventiende Grand Slam-zege. Hij komt zo tot op twee stuks van Rafael Nadel en drie van absolute recordhouder Roger Federer.