Joachim Coens: ‘We waren bijna aan een preformatie en dat was niet de bedoeling’

‘De informatieopdracht was eigenlijk dinsdag al voltooid’, zei CD&V-voorzitter en vooral ex-informateur Joachim Coens vanochtend in De Zevende Dag. Hij houdt paars-geel nadrukkelijk op tafel.

‘We hadden al gehoopt om dinsdag een volgende stap te kunnen zetten. We hadden een centrumnota gemaakt. De bedoeling was om daar de twee grote partijen bij te betrekken en dat was bezig. We waren bijna aan een preformatie en dat was niet de bedoeling.’

Coens benadrukte bij herhaling dat het de bedoeling was om De Wever en Magnette aan zet te krijgen. ‘Als men discussieert op basis van nota’s, dan is dat meer dan informatie. Er waren elementen van synergie, ook van divergentie uiteraard. Ondanks alle verklaringen, hebben we gezien dat er mogelijkheden zijn. ‘

‘We hebben eerst een centrumnota gemaakt, ik heb gehoord dat de opdrachthouder daaraan wil verder werken. Het is in het belang van de stabiliteit van het land dat de twee grote partijen mee in het bad komen. Dat gaat niet alleen over Vlaanderen, maar ook over Wallonië. We moeten de meest stabiele mogelijkheid voor het land hebben.’

Dat lijkt dan op een vernieuwd pleidooi voor paars-geel als eerste keuze van CD&V. Want Coens is nu opnieuw CD&V-voorzitter. ‘Eindelijk’, zei hij daarover zelfs. En zijn partij zou nu de sleutel in handen hebben: wordt het een regering mét of zonder de N-VA?

‘Het is al een tijd een rondje zwartepieten, maar daar gaat het niet over. Alle partijen zijn betrokken en hebben een deel van de sleutel in handen. Iedereen in het land vindt dat er een stabiele regering moet komen, en dus dat de twee meerderheden samen in een soort van afspiegeling die federale regering gestalte moeten geven.’

In De Zondag signaleerde jongerenvoorzitter Sammy Mahdi vanochtend evenwel dat CD&V zich aan niemand moet vastklampen. ‘Als wij zeggen: de PS moet aan zet komen, zegt niemand dat we ons wagonnetje aan de PS hangen’, zei Coens. ‘Uiteraard niet. Als we hetzelfde zeggen over de N-VA, zegt men dat we ons wagonnetje aan de N-VA hangen. Maar we zijn niet de N-VA, we zijn christendemocraten, we pleiten voor een stabiele regering, aan beide kanten. Wij hangen onze wagon aan niemand. We gaan voor meer koopkracht, willen gezondheidszorg betaalbaar maken, de begroting in orde krijgen en klimaatambitie tonen.’

‘We zouden best een federale meerderheid hebben die vertrekt van uit de meerderheden in de twee gewesten’, zei Coens. ‘Als er geen spontane meerderheid is, dan moet je kijken: hoe ga je dat land best besturen? En dan moet je kijken naar de twee meerderheden van het land, dat is de opdracht.’

Met andere woorden: CD&V blijft voorstander van een federale regering mét de N-VA. ‘Ik denk dat dat de poging is die Koen Geens moet doen. Hij is aan zet om dat te proberen. Vivaldi, wat is dat? Dat is vier seizoenen, zonder meerderheid. Dat is van alles en nog wat, en nog geen meerderheid. Dat wordt heel moeilijk.’

Ex-CD&V-premier Yves Leterme, mee aan tafel voor een ander gesprek, sloot zich aan: ‘We moeten paars-geel ernstig proberen.’