Thibau Nys treedt in voetsporen vader en pakt wereldtitel veldrijden

Hij was de grote favoriet en maakte die status waar. Thibau Nys heeft zich tot wereldkampioen veldrijden bij de junioren gekroond. Onze landgenoot was in het Zwitserse Dübendorf veel te sterk voor de concurrentie. Een sterke Lennert Belmans pakte zilver voor België, dat helemaal domineerde met het brons voor Emiel Verstrynge.

Daarmee treedt Thibau Nys in de voetsporen van zijn vader Sven, die zelf meermaals wereldkampioen werd bij de beloften en de profs. Bij de junioren kon Sven Nys echter nooit de titel binnenhalen. Vader Sven was op voorhand dan ook duidelijk nerveus.

Zwaar parcours

Het parcours in Zwitserland was door de regenval een pak zwaarder geworden. Het was dus ploeteren in de modder voor de junioren. Bij de start liep het even mis voor Nys. Hij mistrapte zich, waardoor Lillo als eerste het veld indook voor Belmans.

De Amerikaan Magnus Sheffield nam even over, maar moest op een bergje op zijn knie gaan zitten en viel weg. Nys was intussen hersteld van z’n ‘foutje’ en nam de leiding in handen.

Meteen ging het tempo de hoogte in en er ontstond een kopgroep met de favorieten voor de regenboogtrui met Nys, Lillo, Belmans en de Nederlander Tibo Del Grosso. 'Ik zie wat ik moet zien', reageerde papa Sven. In de tweede ronde voelde Nys dat hij sterker was dan de rest. Hij versnelde in de modder. Lillo ploeterde en keek snel achterom naar Belmans. Bij het ingaan van de derde van vier ronden had de puffende Zwitser een achterstand van 11 seconden.

Tegenstand weggeblazen

Nys was outstanding. Hij bouwde zijn voorsprong beetje bij beetje uit. Sven Nys, die nooit wereldkampioen werd bij de junioren, zag het toen al goed komen. 'Als hij geen pech heeft, dan ziet het er goed uit. En hij heeft nog een spurt in huis', klonk het. Achter het 17-jarige toptalent uit Baal vochten Lillo, Belmans, Del Grosso én onze derde landgenoot Emiel Verstrynge een strijd uit voor het zilver.

Verzwakken deed Nys verre van. Bij het ingaan van de laatste ronde keek de tegenstand aan tegen een achterstand van 40 seconden. Het werd een triomftocht voor Thibau, die deed wat zijn vader nooit kon: de wereldtitel pakken bij de junioren. Hij kon het amper geloven toen hij over de streep kwam in het natte Dübendorf. Belmans en Verstrynge - na een val van Lillo - maakten het Belgische succes compleet met de tweede en derde plaats.