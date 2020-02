Verkleumde transmigranten aangetroffen in koelwagen in Geel

De politie heeft zondagmorgen rond 6.15 uur acht transmigranten aangetroffen in een koelwagen in Geel. De verkleumde verstekelingen werden na verzorging in het ziekenhuis overgebracht naar het commissariaat. De vrachtwagenchauffeur is nog spoorloos.

‘Alles is begonnen met een noodoproep vanuit de koelwagen. Iemand heeft het noodnummer gebeld met de melding dat ze daar vast zaten’, zegt Joris Jutten, officier van de lokale politie Geel-Laakdal-Meerhout.

‘Via een mastbepaling hebben we kunnen nagaan dat de oproep afkomstig was van de Westelijke Ring. Toen we ter plaatse kwamen, stond er een trekker met een oplegger, een koelcel. Samen met de brandweer hebben we die oplegger opengebroken. We vonden in de container acht mensen, transmigranten, die er verkleumd bij zaten.’

De hulpdiensten hebben de acht personen, van wie de nationaliteit nog niet bekend is, naar het ziekenhuis van Geel gebracht. Zes personen zijn na onderzoek onmiddellijk met de politie meegegaan, twee anderen hadden iets meer verzorging nodig.

‘De acht verstekelingen, allemaal volwassenen, zitten momenteel op het commissariaat. Er waren geen kinderen of zwangere vrouwen bij. We vermoeden dat ze uit het Midden-Oosten komen. Dat moet het verder onderzoek uitmaken. We nemen van iedereen vingerafdrukken en foto’s en maken de info over aan de Dienst Vreemdelingenzaken’, zegt Joris Jutten.

‘De truck met oplegger had Spaanse nummerplaten. Van de vrachtwagenchauffeur was er zondagochtend geen spoor. Ook dat moet verder onderzocht worden.’