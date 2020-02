NBA. Lakers eren Kobe Bryant met overwinning, Damian Lillard blijft de topmatchen aan elkaar rijgen

Los Angeles Lakers heeft zaterdag zijn eerste wedstrijd gewonnen in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA) sinds het overlijden van clubicoon Kobe Bryant.

Nadat er vrijdag in het eigen Staples Center verloren werd van Portland Trail Blazers, gingen de Lakers zaterdag met 113-129 winnen op bezoek bij Sacramento. Anthony Davis was de uitblinker met 21 punten. “De wedstrijd van gisteren/vrijdag was heel emotioneel”, vertelde Lakers-coach Frank Vogel. “Dat wisten we op voorhand. Vandaag hebben we een knop kunnen omdraaien en zo konden we ondanks alles toch winnen.”

Met 37 zeges blijven de Lakers mooi aan de leiding in de Western Conference. Golden State Warriors blijft ondanks een 112-131 zege in Cleveland laatste. Het team kreeg wel goed nieuws, want Stephen Curry, de MVP van 2015 en 2016, zou in maart weer speelklaar zijn. Curry staat sinds oktober aan de kant met een breuk in de linkerhand.

Intussen blijft Damian Lillard de topwedstrijden aan elkaar rijgen. De point guard van Portland klokte zaterdagnacht af op 51 punten en 12 assists in een overwinning tegen Utah: 124-107. ‘Dame’ raakte negen driepunters en werd zo de eerste NBA-speler ooit die in zes opeenvolgende wedstrijden zes of meer driepunters scoorde. In die periode zit hij gemiddeld aan bijna 49 punten en 10 assists. Het publiek in Portland begon dan ook “MVP, MVP, MVP” te scanderen.

.@Dame_Lillard is the FIRST PLAYER in NBA history to average 45 points and 10 assists over a 6-game span.



Watch his best play from each of those 6 games! pic.twitter.com/3Pz2dWPMQL — NBA (@NBA) February 2, 2020

Damian Lillard has been absurd his last 6 games:



??61 Pts, 10 Reb, 7 Ast

??47 Pts, 6 Reb, 8 Ast

??50 Pts, 6 Reb, 13 Ast

??36 Pts 10 Reb, 11 Ast

??48 Pts, 9 Reb, 10 Ast

??51 Pts, 2 Reb, 12 Ast pic.twitter.com/qMlZJVqKey — ESPN (@espn) February 2, 2020