Vlaanderen maakt 3,3 miljoen euro vrij om ‘boompjes op te zetten’

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) stelt 3,3 miljoen euro ter beschikking om mee ‘boompjes op te zetten’ in Vlaanderen. Particulieren, ondernemers en lokale besturen kunnen tot 30 april 2020 een aanvraag indienen om hun plannen te kunnen uitvoeren.

Demir lanceert via agentschap Natuur en Bos drie projectoproepen, meldt ze zondag. ‘Het is heel belangrijk dat er ook vanuit particulieren, ondernemingen en lokale besturen initiatieven worden genomen om meer natuur en bos te realiseren’, stelt de minister. ‘De ambitie om 10.000 hectare extra bos aan te planten tegen 2030 is groot, maar als de bedrijfswereld, verenigingen, particulieren én overheden elk hun boompje bijdragen, stijgen onze slaagkansen enorm.’

Het gaan om drie zogenaamde projectoproepen. Het grootste deel, 2 miljoen euro, wordt uitgetrokken voor natuurprojecten die hoofdzakelijk een bijdrage leveren aan het bereiken van de Europese natuurdoelstellingen. 300.000 euro dient voor werken die de toegankelijkheid van natuurdomeinen verbeteren, bijvoorbeeld via de aanleg van wandelpaden die ook met rolstoelen toegankelijk zijn. 1 miljoen euro, afkomstig uit het boscompensatiefonds, gaat naar de aankoop van gronden voor bebossing.

Demir plant zondag later op de dag samen met Luminus en de Jane Goodall Foundation 8.500 bomen in het Limburgse Hoeselt.