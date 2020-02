Veerle Baetens sleept Magritte voor beste actrice binnen

De psychologische thriller Duelles is de grote slokop op de Magrittes, de prijsuitreiking voor de beste Franstalige Belgische films. Veerle Baetens kreeg de prijs voor beste actrice.

Het Hitchcockiaanse Duelles speelt zich af in de jaren 1960. Na een drama dat een rustige buurt verstoort, sluipt de paranoia geleidelijk in de sterke vriendschap tussen twee vrouwen.

Baetens bedankte eerst regisseur Olivier Masset-Depasse op het podium: ‘Bedankt voor deze mooie rol’. Nadien wendde zich tot Anne Coesens, haar tegenspeelster in de langspeelfilm: ‘Bedankt Anne, om mijn partner in crime te zijn. Je bent prachtig, je bent echt, je bent oprecht, je bent eenvoudig. Ik hou van je! We gaan deze prijs delen, want zonder jou... Een goede actrice naast je hebben, is nodig om een goede actrice te zijn.’ Coesens was voor haar rol in Duelles ook genomineerd voor de prijs van beste actrice.

‘Duelles’ had maar liefst 10 nominaties op zijn naam staan voor deze tiende editie van de Franstalige Filmprijzen en kon er daarvan 9 zaterdag verzilveren. De film won het In de categorie Beste film onder meer van Le jeune Ahmed van de gebroeders Dardenne.

Andere categorieën waarin de prent onder andere zijn slag thuishaalde waren: beste scenario of bewerking (Olivier Masset-Depasse en Giordano Gederlini), beste acteur in een bijrol (Arieh Worthalter), beste montage (Damien Keyeux), beste filmmuziek (Frédéric Vercheval) en beste geluid (Marc Bastien, Thomas Gauder, Héléna Réveillère en Olivier Struye).

De Belgische actuer Bouli Lanners kreeg zaterdagavond de Magritte voor Beste Acteur voor zijn rol als Mario Messina in de film C’est ça d’amour van Claire Burger. Hij was niet aanwezig om de prijs persoonlijk te ontvangen. In C’est ça d’amour speelt Lanners de rol van een alleenstaande vader van twee dochters, die wanhopig wacht op de terugkeer van zijn vrouw. Hij nam het in de categorie op tegen Kevin Janssens (De Patrick), Marc Zinga (La miséricorde de la jungle) en Benoît Poelvoorde (Le grand bain).

Vorig jaar was Girl van Lukas Dhont een van de grote slokoppen op de prijsuitreiking van de Magrittes.