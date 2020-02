Weekend sluit zacht maar regenachtig af

Zondag regent het eerst overal. Later in de voormiddag wordt het meestal droog in het westen en rond de middag ook in het centrum. In de namiddag blijft het over het westen en het centrum meestal droog maar bewolkt. Over het oosten en het zuidoosten is het in de namiddag aanvankelijk nog regenachtig, daarna gevolgd door enkele buien.

Het blijft zeer zacht met maxima van 9 graden in de Hoge Ardennen tot 13 graden in Vlaanderen. De matige wind wordt later vrij krachtig en aan de kust soms krachtig uit zuid, ruimend naar westzuidwest. Rukwinden tot 65 km/u zijn mogelijk. Dat meldt het KMI.

Zondagavond is het bewolkt maar overwegend droog. In de nacht op maandag bereikt een volgende regenzone ons land. Zij beïnvloedt vooral de zuidelijke landshelft en mogelijk blijft het grotendeels droog richting Nederlandse grens. De minima schommelen van 6 graden in de Ardennen tot 10 graden in het centrum. De zuidwestenwind waait matig tot soms vrij krachtig en aan de kust vrij krachtig. Rukwinden tot 55 km/u.

Maandag verwachten we veel wolken. Droge perioden en lichte neerslag wisselen elkaar af. Op het einde van de dag valt er meer regen, vooral over het zuiden van het land. De maxima liggen tussen 7 en 11 graden bij een matige tot vrij krachtige westzuidwestenwind. In de namiddag wordt de wind matig.

Dinsdag komen we terecht in frissere lucht van polaire oorsprong. Het wordt wisselvallig met regelmatig buien die in de Ardennen en zeker in de Hoge Venen een winters karakter krijgen. Maxima rond 6 graden in het centrum van het land bij een vrij krachtige tot soms krachtige westenwind die ruimt naar het noordwesten.

Woensdag is het overwegend droog met opklaringen. Op de Ardense hoogten kan er nog een winters buitje vallen. Maxima rond 7 graden in het centrum van het land. De wind neemt in kracht af.

Ook donderdag blijft het droog en zijn er regelmatig opklaringen. Maxima rond 7 graden in het centrum van het land. ‘s Nachts komen de temperaturen dicht bij het vriespunt en verwachten we op vele plaatsen lichte grondvorst. Zwakke tot matige zuidwestenwind.

Vrijdag blijft het droog met brede opklaringen. De maxima schommelen rond 8 graden in het centrum van het land. Zwakke tot matige zuidenwind.

Zaterdag blijft het droog met opklaringen en hoge wolkenvelden. In de loop van de dag neemt de bewolking toe vanuit het westen en tegen de avond kan het gaan regenen. Maxima rond 10 graden. Matige zuiden­ tot zuidwestenwind.