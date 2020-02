Twee doden na schietpartij op rouwdienst in VS

In Florida zijn zaterdagmiddag twee mensen, een 47-jarige vrouw en een 15-jarige jongen, doodgeschoten na een rouwdienst in een kerk in de plaats Riviera Beach. Vermoedelijk werd er een vete onder de nabestaanden beslecht.

De twee slachtoffers overleden buiten het kerkgebouw. Een andere persoon raakte gewond en is in een ziekenhuis werd opgenomen, maar verkeert niet in levensgevaar. Volgens de gemeente is er geen sprake van een terroristisch motief, maar kenden de schutter en slachtoffers elkaar.

Vermoed wordt dat er ruzie is uitgebroken onder de aanwezigen van de uitvaart. De geestelijke die de dienst leidde had al van tevoren de politie gewaarschuwd omdat hij wist dat er ruzie was binnen in de kring rond de overledene.

De plechtigheid had plaats in de Victory City Church. Lokale media meldden dat er dertien schoten zijn afgevuurd. De identiteit van de schutter is niet bekendgemaakt.