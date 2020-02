Macron grijpt persoonlijk in om controversiële stemming parlement terug te draaien

De Franse president Macron heeft zich persoonlijk gemoeid bij een stemming van het parlement. Dat stemde deze week onverwacht tegen een wet om het rouwverlof bij verlies van een kind te verlengen van vijf tot twaalf dagen. De president heeft gevraagd de beslissing te herbekijken, de regering geeft nu ‘haar fout’ toe.

De stemming in het parlement zorgde donderdag meteen voor opschudding. Het voorstel om het rouwverlof voor ouders te verlengen werd nipt weerlegd met 40 stemmen tegen 38. De fractie van president Macron stemde tegen. Want, zo beargumenteerde minister van Arbeid Muriel Pénicaud, het verlof was niet gebaseerd op nationale solidariteit, maar ‘zou 100% betaald moeten worden door de werkgever’. Zowel vanuit linkse als rechtse hoek klonk verontwaardiging. Vrijdag vroeg Geoffrey Roux de Bézieux, voorzitter van werkgeversorganisatie Medef, om een nieuwe stemming.

President Macron, die al eerder het verwijt kreeg dat hij te ver van de mensen af staat, greep daarop persoonlijk in. Hij vroeg de regering om zich van haar menselijke kant te laten zien.

Minister Pénicaud meldt nu dat de regering haar fout erkent en dat ze die snel wilt corrigeren. Ze laat bovendien optekenen dat ze als minister en als moeder gelooft dat er geen groter verdriet is dan het verlies van een kind. ‘Wanneer we geconfronteerd worden met een rouwperiode hebben we nood aan psychologische steun. Maar ook nood aan een pauze.’

Ze verbindt zich ertoe ‘in de komende dagen een oplossing te vinden voor een verlenging van het rouwverlof van vijf naar twaalf dagen.’