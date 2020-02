Kasteelmoord: André Gyselbrecht verlaat gevangenis voor penitentiair verlof

André Gyselbrecht heeft zaterdagavond om 19 uur de gevangenis van Beveren verlaten met het oog op zijn penitentiair verlof. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Maandagochtend wordt hij er terug verwacht.

De Krant van West-Vlaanderen had vrijdag bericht dat Gyselbrecht acht maanden na zijn veroordeling in de zaak van de Kasteelmoord dit weekend thuis mocht doorbrengen. Volgens het gevangeniswezen zijn de wet en de procedures in de zaak volledig gerespecteerd. ‘Het bekomen van een penitentiair verlof is volgens de wet een recht’, stelde het.

Als iemand voldoet aan de wettelijke voorwaarden (uitbouw van reclassering, geen tegenaanwijzingen van nieuwe feiten, vluchten en het verontrusten van slachtoffers), dient het verlof na grondig psychosociaal onderzoek te worden toegekend, luidde het.

Dokter André Gyselbrecht kreeg in mei vorig jaar in beroep 21 jaar cel als opdrachtgever voor de moord op zijn schoonzoon Stijn Saelens.