Twee gewonden bij schietpartij in Luik

Twee mensen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een schietpartij in Luik. De feiten vonden omstreeks 01.30 uur plaats ter hoogte van shishabar ‘Le Juici’ in de wijk Sainte-Marguerite. Dat melden de politie van Luik en het parket.

Een klant van de bar had zich naar buiten begeven om een telefoontje te plegen. Daar werd op hem gevuurd. De twintiger werd door vier kogels geraakt, in de buik en arm. Hij wist de bar weer binnen te gaan, waarna de barman buiten poolshoogte ging nemen. Ook hij werd beschoten en geraakt in de buik. Zijn toestand blijft kritiek.

Over de dader of daders en het motief is voorlopig nog niets geweten. Volgens getuigen was de dader een man, die vanuit een auto vuurde. In de auto zouden ook andere personen gezeten hebben. De twee slachtoffers zijn niet gekend bij het gerecht. De feiten worden gekwalificeerd als poging tot moord.

Omwonenden hekelen in een persbericht de overlast die de shishabar veroorzaakt: vechtpartijen, auto’s die met plankgas vertrekken en nu een schietpartij. ‘We vragen de sluiting van deze bar, waarvoor geen plaats is in een woonwijk met scholen in de buurt’, klinkt het.

Een gerechtelijk onderzoek is aan de gang.