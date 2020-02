Arabische Liga verwerpt Midden-Oostenplan Trump

De Arabische Liga verwerpt het plan voor de regeling van het Israëlisch-Palestijnse conflict dat de Amerikaanse president Donald Trump eerder deze week bekendmaakte. De liga zegt zaterdag dat het plan onrechtvaardig is tegenover de Palestijnen. Volgens Ahmed Aboul Gheit, de secretaris-generaal van de Arabische Liga, zou het vredesplan uitdraaien op een apartheidsstaat.

Na de bekendmaking van het Amerikaanse plan kwam de organisatie in Caïro bijeen. In een mededeling zegt de Arabische Liga nu dat ze het ‘Amerikaans-Israëlische akkoord verwerpt, aangezien het de fundamentele rechten en aspiraties van het Palestijnse volk niet respecteert’. De ministers benadrukken de noodzaak van een tweestatenoplossing op basis van de grenzen van 1967 en met Oost-Jeruzalem als hoofdstad van de Palestijnse staat.

In het plan van Washington is Jeruzalem de ‘ondeelbare’ hoofdstad van Israël en krijgt een eventuele Palestijnse staat een hoofdstad in Abu Dis, een voorstad van Jeruzalem. De Palestijnen willen heel Oost-Jeruzalem als hoofdstad van hun staat.

Apartheid

Ook Ahmed Aboul Gheit gaf na de spoedbijeenkomst in Caïro een reactie: ‘Het plan leidt tot een toestand die neerkomt op een staat met twee klassen van burgers, apartheid dus, waarbij de Palestijnen tweederangsburgers zouden zijn zonder burgerrechten’.

Het Amerikaanse voorstel ‘brengt geen stabiliteit en werkt niet aan vrede, maar legt de kiemen voor nog 100 jaar conflict en leed’, aldus nog Ahmed Aboul Gheit. ‘De twee partijen zouden zelf moeten onderhandelen om een oplossing te vinden die aanvaardbaar is voor beide.’

Het plan van Trump bepaalt dat Israël de controle krijgt over de Westelijke Jordaanoever en de Jordaanvallei, net als over belangrijke heilige sites in Jeruzalem. Palestijnse vluchtelingen zouden niet het recht krijgen om terug te keren, maar er zou wel een Palestijnse staat worden opgericht.