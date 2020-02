Palestijnse president Abbas knipt alle banden met Israël en VS door

De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft een breuk aangekondigd in elke relatie tussen Palestina en Israël. Ook met de Amerikanen worden de banden doorgeknipt, zei hij voor aanvang van een top van de Arabische Liga in Caïro.

Abbas verzet zich tegen het Midden-Oostenplan dat de Amerikaanse president Donald Trump eerder deze week voorstelde en ziet het als een inbreuk op de Oslo-akkoorden van 1993.

De Palestijnen streven grenzen na gebaseerd op de situatie voor de oorlog in 1967, toen Israël de Westelijke Jordaanoever en Gaza innam.

Het plan van Trump dreigt echter te leiden tot de definitieve annexatie van vrijwel alle joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, ook al worden die onder het internationaal recht als illegaal beschouwd, en van de Jordaanvallei. Bovendien zou de hoofdstad van de Palestijnse staat niet in het hart van Oost-Jeruzalem liggen, maar wel in de voorstad Abu Dis.

Zo legitimeert Trump vrijwel alle inhammen die de afgelopen vijf decennia gemaakt werden in Palestijnse gebieden.

Abbas had zich dinsdag al meteen gekant tegen het plan. Hij sprak toen van ‘een samenzwering die niet zal passeren. Jeruzalem is niet te koop, evenmin als onze rechten.’ De Palestijnse ambassadeur in Londen, Husam Zomlot, zei dat de Palestijnen nooit vrede zullen nemen met een ‘Mickey Mouse-staat’. Volgens hem ‘geven de VS de goedkeuring aan Israël om een volledig apartheidssysteem toe te passen’. (Lees hier. Kaarten vindt u hier.)