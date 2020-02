Defensie waarschuwt: niet investeren kan onze militairen het leven kosten

Dit jaar geraakten al 5 Belgische militairen gewond die deelnemen aan de VN-vredesmissie in Mali. De situatie wordt er duidelijk niet beter op. Bevelhebber Carl Gillis waarschuwt de regering.

Op 24 januari raakten drie Belgische militairen gewond (van wie twee lichtgewond) bij een verkenningsopdracht. Hun voertuig reed op een geïmproviseerd explosief apparaat (IED) op enkele kilometers van het kamp waar de militairen zijn gelegerd.

Op 1 januari raakten ook al twee Belgische militairen in Mali lichtgewond na een ontploffing van een bermbom.

In Mali bevinden zich zowat 70 Belgische militairen.

Kapitein-ter-zee Carl Gillis, hoofd operaties bij de staf Defensie, constateert in La Libre Belgique dat de toestand in het grensgebied tussen Mali, Niger en Burkina Faso snel achteruitgaat. En hij waarschuwt de regering om te blijven investeren in Defensie, anders kan dit het leven van onze militairen kosten.

'Bij gelijkaardige incidenten zijn sinds mei 2014 al 200 blauwhelmen uit Bangladesh, Pakistan en Afrikaanse landen om het leven gekomen. Zij beschikken immers niet over lichtgepantserde voertuigen zoals de Dingo van het Belgisch leger.'

Maar die voertuigen van ons leger moeten vervangen of hersteld worden en daar knelt het schoentje. Carl Gillis vreest dat het programma om de Dingo's te vervangen vertraging oploopt omdat we nog steeds geen volwaardige regering hebben. 'Maar de veiligheid van onze militairen is geen lopende zaak.'

'We moeten blijven investeren in de veiligheid van onze militairen die elke dag risico's nemen', aldus Gillis.