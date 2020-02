Moeder Tine Nys in kunstmatige coma na hartstilstand

De moeder van Tine Nys ligt in een kunstmatige coma na een hartstilstand. Dat meldt Joris Van Cauter, de advocaat van de familie Nys.

‘Of er een oorzakelijk verband is met het proces, daar spreek ik me niet over uit, maar er is de voorbije weken heel hard ingebeukt op de familie’, zegt Van Cauter. De vrouw kon niet getuigen tijdens het proces omdat ze toen al opgenomen was in het ziekenhuis.

De uiteindelijke uitspraak van de jury, die donderdagnacht viel, pleitte de drie artsen vrij.

Volgens Van Cauter werd het proces – dat moest draaien rond de vraag of de euthanasie bij Tine volgens de wet was verlopen – gaandeweg het proces van de familie Nys. 'Na al die harde taal aan het adres van de familie is dit een nieuwe klap voor hen. Ze zijn al 10 jaar in een juridische strijd verwikkeld omtrent de dood van hun zus of dochter Tine, moeten twee rampweken in de assisenzaal doorstaan en nu dit. Het spreekt voor zich dat de familie Nys zwaar getekend is', aldus de advocaat in Het Laatste Nieuws.