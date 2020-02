Warmer en minder neerslag in januari dan normaal

We hebben een warme maand januari achter de rug. De gemiddelde temperatuur in Ukkel bedroeg 5,9 graden Celsius, aanzienlijk hoger dan de normale waarde van 3,3 graden.

In januari lagen de gemiddelde maximum- en minimumtemperaturen in Ukkel boven de normale waarden: respectievelijk 8,2 tegenover 5,7 graden en 3,2 tegenover 0,7 graden. Met 8,2 graden lag de gemiddelde maximumtemperatuur in de top tien van hoogste januariwaarden. Het record van 9,3 graden dateert eveneens van 2007.

Deze maand sneuvelden geen warmterecords. De hoogste gemiddelde temperatuur in januari - 7,2 graden - werd gemeten in 2007. De 5,9 graden van vorige maand bevindt zich ook niet bij de tien hoogste waarden sinds 1901.

Het KMI nam in Ukkel in totaal 6 vorstdagen waar - normaal 11,6 dagen - en geen enkele winterse dag - normaal 2,9 dagen). De hoogste temperatuur die het er mat is 12,4 graden, de laagste -2,4 graden. In het hele land steeg het kwik het meest in Bassevelde (Assenede), op 9 januari tot 14,3 graden, en zakte het het verst onder nul in Elsenborn (Bütgenbach), tot -8,8 graden op 22 en 23 januari.

Vorige maand was het niet alleen warmer, er was ook minder neerslag dan normaal. In Ukkel viel er 51,3 millimeter neerslag, terwijl de normale waarde 76,1 millimeter bedraagt. Die was verspreid over 15 neerslagdagen, tegenover de normale 19,2 dagen. De meeste neerslag viel op 27 januari in Frassem (Aarlen): 44,0 millimeter.

‘De gemiddelde regionale neerslaghoeveelheden in ons land lagen overal onder de normalen’, zegt het KMI. ‘Ze varieerden van ongeveer 60 procent van de normale in de Condroz tot ongeveer 90 procent van de normale in Belgisch Lotharingen.’

Er waren de afgelopen maand ook 2 onweersdagen (normaal 3,1 dagen) en 8 neerslagdagen met sneeuw. De grootste sneeuwdikte werd geregistreerd in Mont-Rigi (Weismes), waar op 29 januari 2 centimeter lag.

Ondanks de warmere temperaturen en de lagere neerslaghoeveelheden, was de zonneschijnduur normaal. In totaal registreerde het KMI 57 uur en 23 minuten zon, iets onder de normale waarde van 58 minuten en 34 minuten.

In januari sneuvelde wel één record: de hoogst gemeten luchtdruk op zeeniveau sinds de metingen vanaf 1901. Op 20 januari werd in Ukkel een luchtdruk van 1.048,3 hectopascal gemeten. Het vorige record dateerde van 27 januari 1932 (1.048,0 hectopascal). De gemiddelde luchtdruk van januari lag uiteindelijk ook boven de normale waarde en bedroeg 1.021,7 hectopascal(normaal 1.017,5 hectopascal).

Overigens biedt februari niet meteen hoop op vorst (voor wie daar naar uitkijkt). De hele week en ook begin volgende week zakken de temperaturen niet onder nul in Vlaanderen. In de Hoge Venen is er evenwel een beetje kans op sneeuw halfweg deze week.