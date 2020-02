'Queen of suspense' Mary Higgins Clark is overleden

Mary Higgins Clark is op 92-jarige leeftijd overleden De 'queen of suspense' schreef tientallen boeken, waarvan enkele werden verfilmd.

Haar bekendste thrillers zijn Loves Music, Loves to Dance (Moord op afspraak) en A Stranger Is Watching (Verbinding verbroken). Van enkele werden (tv-)films gemaakt, de bekendste is allicht The Cradle Will Fall (Moord om middernacht).

Mary Higgins Clark begon haar carrière als stewardess en met het schrijven van kortverhalen. Maar al gauw schakelde ze over op het grotere werk. 'Geloof me maar, je brengt geen vijf kinderen groot op kortverhalen alleen', zei ze daarover.

Haar man stierf immers op vrij jonge leeftijd waardoor ze er alleen voor stond. Eerst werkte ze nog als schrijfster van radioscripts. Maar toen haar eerste roman flopte, schakelde ze over op thrillers en misdaadverhalen.

Haar misdaadromans werden populair en alleen al in Amerika werden meer dan 80 miljoen exemplaren van haar boeken verkocht. 'Waar zijn de kinderen' (Ze liet zich voor het boek inspireren door het proces tegen een vrouw die ervan beschuldigd werd haar kinderen te hebben vermoord) werd al 75 keer herdrukt.

'Niemand verbond zich ooit vollediger met haar lezers dan Mary', zei haar uitgever sinds jaar en dag Michael Korda in een verklaring. 'Ze begreep hen alsof ze haar eigen familie waren. Ze was altijd absoluut zeker van wat ze wilden lezen - en, misschien nog belangrijker, wat ze niet wilden lezen - en toch wist ze hen te verrassen met elk boek.'