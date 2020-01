Democraten krijgen geen steun om meer getuigen te horen bij impeachment: Trump ontspringt de dans

De Amerikaanse Senaat heeft vannacht tegen het horen van nieuwe getuigen gestemd in de impeachmentprocedure tegen president Donald Trump. De vrijspraak voor de president lijkt daardoor een kwestie van dagen.

Even leek het alsof er nog een waterkans was dat de Democraten genoeg Republikeinen zouden kunnen overtuigen om hen aan een meerderheid te helpen om extra getuigen op te roepen in de impeachmentprocedure tegen de president. Getuigen zoals John Bolton, die onder ede een belastend verhaal zou vertellen, namelijk dat Trump militaire hulp aan Oekraïne inhield om Kiev te verplichten een onderzoek naar de Bidens aan te kondigen. Maar daarvoor was een meerdeheid nodig in de Senaat en die konden de Democraten niet bij elkaar krijgen. Het voorstel om extra getuigen op te roepen werd uiteindelijk met 51 stemmen tegen 49 verworpen.

Nu de getuigenissen afgewezen zijn, kan het snel gaan.Trump wordt zo goed als zeker vrijgesproken: voor een veroordeling is een tweederdemeerderheid nodig en dat er niet eens een gewone meerderheid was om extra getuigen te horen, betekent dat er nog weinig twijfel meer is over de uiteindelijke vrijspraak. Wanneer die er komt, is nog onduidelijk: dat zou dit weekend nog kunnen zijn, maar mogelijk ook dinsdag, de dag voor de State of the Union, woensdag.