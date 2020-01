Standard gaat onderuit in Kortrijk

Met opgerolde hemdsmouwen, veel vechtlust en een veelbelovend aanspeelpunt, heeft Kortrijk een zwak Standard met 3-1 geklopt. Een pijnlijke uitschuiver voor de Rouches, gezien hun programma de komende weken. Kortrijk daarentegen heeft een nieuw elan. En een nieuwe chouchou: Terem Moffi.

'De beker', dat vroeg Yves Vanderhaeghe donderdag aan zijn spelers als geschenk voor zijn vijftigste verjaardag. Volgende donderdag mag Antwerp zich alvast opmaken voor een warme avond. Kortrijk verloor slechts een keer in de laatste zeven matchen, smeerde Club Brugge een gelijkspel en klopte nu ook Standard. Daar was de politie de voorbije week ingevallen, maar niet alleen achter de schermen rommelt het. Op het veld blijft dit Standard zoals zijn potentieel beste speler, Mehdi Carcela. Onvoorspelbaar en daardoor vaak nergens. Een kampioenenploeg staat er niet, wat Preud’homme ook moge hopen. Dat de Rouches nog geen drie competitiematchen op rij konden winnen dit seizoen zegt alles. Dat belooft voor het vierluik dat volgt. Standard speelt de komende weken tegen Club Brugge, Genk, Antwerp en Charleroi.

Yves Vanderhaeghe dropte ondanks het gelijkspel tegen Club Brugge vier nieuwe gezichten in zijn basis. Ezekiel, Ocansey, de met adductoren sukkelende Mboyo en een zieke Van Der Bruggen verdwenen uit de ploeg. Azouni, Lepoint, Stojanovic en Moffi kregen de voorkeur. Met een Moffi in de ploeg verwacht je een blitzkrieg en toegegeven, de eerste vijfentwintig minuten kreunde Standard wel onder het offensief van de thuisploeg. Met een oorlog op het middenveld, een goed combinerende Moffi als aanspeelpunt en gevaar vanaf de flanken knokte Kortrijk zich naar de betere kansen. Moffi zag zijn schot afwijken in het zijnet, nadat Stojanovic een voorzet van Kage – na een heerlijke sleepbeweging - tegen Bodart duwde.

De doelman van de Rouches verdiende bloemen voor zijn reddingen voor de rust, maar wellicht vond Kortrijk-coach Yves Vanderhaeghe een rouwkrans voor zijn eigen spelers geschikter. Omdat het treurig is, zoals Kage twee keer zwak op de Luikse goalie trapte. En omdat het hakje waarmee Moffi De Sart wegstuurde een mooier einde verdiende dan een te onbesuisd schot op Bodart.

Frustratie voor Preud'homme

Bij Standard ontbrak de geblesseerde Bastien en werden Carcela en Oulare geslachtofferd na de non-match tegen KV Oostende. Maar wat voegden Boljevic, Avenatti en aanwinst Shamir toe, behalve frustraties voor Michel Preud’homme? Alleen met infiltraties uit het middenveld, door de wisselwerking tussen Lestienne en Amallah, werd Kortrijk echt pijn gedaan. Omdat de Luikenaars geen grip kregen op het middenveld, gebeurde dat zelden. Lestienne kreeg een kopkansje, dat wel. Er was een fase waarin Tuta de bal op de hand kreeg, maar noch ref noch VAR zagen daar graten in. En vlak voor de rust kwam nog de rijpste kans van de eerste helft uit de lucht gevallen. Doelman Jakubech pareerde het schot van Avenatti, de rebound van Amallah werd door Tuta voor de lijn weggeveegd.

In de tweede helft oogstte Standard toch wat het zaaide. Kage dook de zestien in maar verslikte zich in zijn teveel aan overstapjes. De goed gevolgde De Sart, jeugdproduct van Standard, haalde hard uit naar de korte hoek: 1-0. Nog geen drie minuten later mocht Standard al inpakken. Een hoekschop werd teruggelegd, voor doel gezwiept door Golubovic en door Shamir in eigen doel geduwd. Niet dat die met alle zonden van Israël belanden mocht worden maar pijnlijk was het wel voor de Israëlische debutant. Stojanovic maakte meteen erna zelfs een derde goal maar hij werd afgevlagd wegens millimeters buitenspel.

Carcela wekt de schijn

Preud’homme gooide Carcela en Oulare dan maar in de strijd, ten koste van Boljevic en Avenatti. Vlak nadat Moffi over mikte en invaller Selemani tegen de lat knalde, leek Carcela even de schijn te wekken dat Standard wakker was en de slotfase zoals zo vaak dit seizoen naar zich toe zou trekken. Op aangeven van Lestienne plaatste hij de 2-1 koelbloedig tegen de netten.

Kortrijk kreeg echter wat het verdiende: een derde doelpunt. Bodart ging compleet de mist op een corner, Cimirot en Shamir kregen de bal niet weg, waarop Moffi profiteerde. Voor de 20-jarige Nigeriaan zijn tweede goal in zes dagen tijd, en de beloning voor een puike match. De staande ovatie bij zijn vervanging maakte diets dat Moffi de nieuwe chouchou van Veekaa kan worden. “Allez Michel, chante avec nous”, zongen de Kortrijkse supporters treiterend. Die ging zitten en keek ernaar.