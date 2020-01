Willy Sommers met spoed geopereerd aan het hart: ‘Door het oog van de naald gekropen’

Willy Sommers is vrijdag met spoed geopereerd aan het hart. Dat laat de zanger weten op Facebook. ‘Ik ben vandaag door het oog van de naald gekropen.’

Bij een controle vrijdag bleek dat de linkerkroonslagader van Sommers ‘99% dichtgeslibd’ was, en werd er beslist om onmiddellijk over te gaan tot een operatie. Die werd uitgevoerd door cardioloog Pedro Brugada. ‘Er is zonet een stent geplaatst, en alles is goed verlopen’, klinkt het op Facebook.

Door de operatie moet Sommers wel forfait geven voor drie optredens dit weekend. ‘Dat is nog nooit eerder in mijn carrière gebeurd, maar dit keer kan ik er echt niet onderuit. Mijn verontschuldigingen daarvoor!’

Teleurgestelde fans krijgen ter compensatie wel ‘een paar fijne collega’s’ te zien, zegt Sommers. ‘Christoff en Maarten Cox zullen dat morgen doen in Bocholt, zondag zal Christoff mij vervangen in Zedelgem, en Sergio zal morgen in Tongeren in mijn plaats optreden.’