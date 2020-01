Koning brengt Koen Geens aan zet

Nadat de koning de opdracht van informateurs ­Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) heeft beëindigd, stuurt hij Koen Geens (CD&V) het veld in.

‘De koning heeft vastgesteld dat de gesprekken tussen de partijen nog niet geleid hebben tot de vorming van een coalitie die de steun geniet van een parlementaire meerderheid’, meldt het Paleis in een persbericht. ‘Hij heeft de heer Koen Geens met de opdracht belast de nodige initiatieven te nemen om de vorming van een volwaardige regering mogelijk te maken.’

Op 10 februari brengt Geens verslag uit aan de koning. Opvallend: in de mededeling van het Paleis krijgt Geens - anders dan zijn voorgangers - geen koninklijke titel mee. Zelf spreekt Geens van ‘koninklijke opdrachthouder’.

De Koning heeft mij gevraagd om Koninklijk opdrachthouder te zijn. Ik heb deze opdracht aanvaard en zal deze in volstrekte discretie uitvoeren. Ik dank de informateurs @joachimcoens en @GLBouchez voor het goede werk. — Koen Geens (@Koen_Geens1) January 31, 2020

Voor Koen Geens naar het paleis ging, had de koning onverwacht de opdracht van informateurs ­Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) beëindigd. Dinsdag was hun opdracht nog eens met een week verlengd.

Sleutels

Met Koen Geens brengt de koning opnieuw een CD&V’er aan zet. De partij heeft de sleutels voor de regeringsvorming in handen. Vraag is of dat met of zonder de N-VA zal zijn.

CD&V vindt in eerste instantie dat de N-VA en de PS als de twee grootste partijen in de regering moeten zitten. De PS moet de N-VA nog altijd niet, maar CD&V heeft zich voorlopig ‘vastgekoppeld’ aan de N-VA. De partij zou continu moeten opboksen tegen aanvallen van de N-VA vanuit de Vlaamse regering, terwijl ze zelf het schip in het midden zou moeten houden.

In een eerste reactie zegt Geens dat hij de formule met N-VA en de PS ‘aandachtig zal bestuderen’. Als dat niet lukt, kan hij ook alternatieven zonder de N-VA zoeken. Hij wil ‘met alle partijen spreken’ en hoopt op hun ‘vertrouwen om de moeilijke opdracht tot een goed einde te kunnen brengen’.

Verrassing

Dat Geens aan zet komt, is een verrassing. Verwacht werd dat N-VA-voorzitter Bart De Wever zijn kans zou krijgen. Die heeft al meerdere keren laten verstaan dat hij informateur wil worden. Le Soir schreef vandaag dat PS-voorzitter Paul Magnette bereid was om samen met De Wever kort aan zet te komen. Dat zou voor de PS de snelste manier geweest zijn om definitief te bewijzen dat regeren met de N-VA niet zal lukken.