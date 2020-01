Waakhond forceert 5G-lancering

Als de politiek er niet uit geraakt rond 5G, dan neemt de telecomwaakhond zelf maar het initiatief. Het BIPT gaat tijdelijke vergunningen toekennen.

De Belgische telecomregulator BIPT wil niet langer toekijken hoe de politieke impasse ons land verstoken houdt van 5G-netwerken. De instantie komt daarom met ‘voorlopige gebruiksrechten’ waarmee telecomspelers aan de slag kunnen gaan om toch al met de implementatie van 5G te starten. Dat moet, meent het BIPT, omdat de technologie ‘essentieel zal zijn om de competitieve situatie van onze bedrijven, en zeker van multinationals, te garanderen ten aanzien van onze buurlanden.’

‘Om de toekomstige uitrol van 5G in België niet in het gedrang te brengen en de en actoren die in België actief willen zijn niet te benadelen, is het van fundamenteel belang dat er mogelijkheden gecreëerd worden om zo snel mogelijk gebruiksrechten toe te kennen voor 5G’, klinkt het.

Helemaal strop

De introductie van 5G zit in ons land helemaal strop. Normaliter moest de veiling van de frequentiebanden die daarvoor nodig zijn vorig jaar plaatsvinden. Maar omdat de verschillende regio’s het niet eens raakten over de verdeling van het geld die de veiling opbrengt werd die uitgesteld. Een nieuwe datum is nog niet eens geprikt - en de politieke impasse op het federale niveau maakt dat er niet onmiddellijk beterschap aankomt.

Het BIPT zegt dat ze met het initiatief ‘de potentiële achterstand in de uitrol van 5G wil indijken’. De tijdelijke gebruiksrechten voor de 3400-3800 MHz-banden, die geschikt zijn voor 5G, zullen worden toegewezen voor het hele grondgebied. Het BIPT wil die gebruiksrechten ‘zo snel mogelijk’ toekennen. Volgens de regulator staat de telecomwet hem toe deze maatregel te nemen. Kandidaten moeten zich voor 28 februari melden bij het BIPT. Ze moeten 10.500 euro per MHz betalen per jaar.

‘De uitrol van 5G-netwerken zijn volgens het BIPT onontbeerlijk om ervoor te zorgen dat consumenten en bedrijven kunnen profiteren van de digitalisering in alle industriële sectoren in België. Nog los van de inbreuk op de Europese verplichtingen zou de afwezigheid van 5G in ons land de investeringen (inclusief buitenlandse investeringen in België) ook in belangrijke mate kunnen fnuiken en ons land significant doen dalen in de rankings qua beschikbaarheid van de telecominfrastructuur’, stelt de regulator.