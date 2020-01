Tekort op de begroting loopt verder op

De begroting is verder ontspoord. Het tekort bedroeg in 2019 1,85 procent van het BBP of 8,8 miljard euro.

Dat is nog een stukje meer dan de 1,7 procent waarop de ontslagnemende regering voor dit jaar gerekend had. Het tekort bij de federale overheid en in de sociale zekerheid loopt op tot 1,52 procent van het BBP. De gewestbegrotingen gaan voor 0,33 procent in het rood.

De fiscale inkomsten liggen 3,1 miljard euro lager dan verwacht, terwijl de uitgaven in de sociale zekerheid 643 miljoen euro hoger uitkwamen dan voorzien.

Daarmee is het tekort op de begroting op een jaar tijd met meer dan een procentpunt of bijna 5,5 miljard euro toegenomen. Het begrotingsjaar 2018 werd nog afgesloten met een tekort van 0,7 procent van het BBP. Het oplopende tekort toont nogmaals aan dat een noodbegroting helemaal geen garantie vormt om de begroting op het juiste spoor te houden.

Voor dit jaar rekent de ontslagnemende regering op een tekort van 2,3 procent van het BBP, maar gezien de slechtere uitgangspositie in 2019 is de kans groot dat ook dat cijfer slechter zal zijn. 'Deze cijfers tonen opnieuw het belang aan om snel een volwaardige regering te vormen', zegt Alexande De Croo, vicepremier voor Open VLD. 'Ik heb van meet af aan gewaarschuwd dat 2019 een verloren begrotingsjaar zou worden. We moeten absoluut vermijden dat ook 2020 een verloren jaar is. Een ontslagnemende regering in lopende zaken heeft geen enkel mandaat om in te grijpen in de onverheidsfinanciën. (cv)