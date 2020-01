Vaporfly van Nike wordt niet gebannen bij Olympische Spelen

Nike mag de champagne bovenhalen op het hoofdkantoor in Oregon. Hun Vaporfly, de loopschoen waarmee het sportmerk de concurrentie omverblaast, wordt niet gebannen uit officiële loopwedstrijden.

De Internationale Atletiekfederatie (IAAF) had een onderzoek ingesteld naar de Vaporfly van Nike, een loopschoen waar een heel team wetenschappers jaren aan gesleuteld heeft, om na te gaan of die schoen de drager geen oneerlijk concurrentievoordeel oplevert. De voorbije dertien maanden hebben lopers die de Vaporfly-schoenen droegen de vijf snelste marathontijden neergezet. Een versie van de schoen was twee maanden geleden ook een grote hulp voor de Keniaan Eliud Kipchoge om een marathon onder de twee uur te lopen.

Dat zoveel looprecords sneuvelden dankzij de schoenen van Nike riep wrevel op bij de concurrenten, aangezien Nike een patent heeft op de technologie. Zij vergeleken het dragen van de schoenen met mechanische doping. Het geheim van de schoen zit hem in de dikke zool, meer bepaald in een laagje carbonvezel dat verwerkt zit in de lichtgewicht schuimzool, en daardoor werkt als een soort springveer.

Ook de IAAF geeft in zijn slotrapport toe ‘dat er voldoende bewijs is om bezorgd te zijn dat de integriteit van de sport wordt bedreigd door recente ontwikkelingen in technologie’, maar de schoenen die al op de markt zijn gebracht, worden voorlopig niet gebannen uit officiële wedstrijden, zoals de Olympische Spelen in Tokio.

Wel wordt verder onderzoek aanbevolen om ‘de ware impact van de technologie’ te bepalen. In de tussentijd wordt een tijdelijk verbod ingevoerd op nieuwe modellen met een zool dikker dan 40 millimeter, of met meer dan één toegevoegde plaat in de zool. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de schoenen waarmee Kipchoge zijn marathonrecord liep.

Volgens de nieuwe regels van de IAAF zal een schoen vanaf 30 april door eender welke atleet moeten kunnen worden aangekocht, vier maanden voor ze mogen worden gebruikt in de officiële competitie. ‘Als een schoen niet beschikbaar is voor verkoop, gaat het om een prototype en wordt het gebruik ervan in de competitie niet toegelaten. Een schoenmodel dat beschikbaar is voor iedereen, maar werd aangepast voor esthetische of medische redenen, zal wel worden toegelaten.’