Heb je een kort lontje en voel je je opgejaagd? Dat zou aan je (te snel functionerende) schildklier kunnen liggen. Maar ook het omgekeerde klopt: een vermoeid, depressief gevoel kan voortkomen uit een (te traag functionerende) schildklier. Hoe groot is die kans? En wat doe je dan best? Topdokter en diensthoofd endocrinologie van UZ Gent Guy T'sjoen geeft antwoorden in deze video. In april verschijnt zijn boek 'Hormonen onder controle' bij Van Halewyck.

MEER EXPERTENVIDEO'S

Hoe behoud ik een goede relatie met mijn rebelse tiener?



Met deze tips gaat u gezonder leven.