Hinder door dodelijk verkeersongeval op E17

Een zwaar verkeersongeval met twee vrachtwagens op de E17 in De Pinte heeft aan minstens een persoon het leven gekost. Door het ongeval wordt er nog uren verkeershinder verwacht. De politie raadt aan de buurt te vermijden.

De avondspits in de streek rond Gent belooft zeer zwaar te worden. Vrijdagnamiddag gebeurde op de E17 in De Pinte, in de richting van Kortrijk, een zeer zwaar verkeersongeval. Daarbij kwam een persoon om het leven. Een andere raakte zwaargewond.

Volgens de eerste informatie van de federale wegpolitie stond een vrachtwagen op de pechstrook en was de truckchauffeur iets aan het vervangen aan zijn voertuig. Net op dat moment week een aankomende vrachtwagen om een nog onduidelijke reden af van zijn rijbaan en botste tegen de andere vrachtwagen.

Het is de passagier van de aankomende vrachtwagen die is overleden. Het gaat om een Roemeense man.

Parket

Het Verkeerscentrum en de politie roepen op om de omgeving te vermijden. De wachttijd bedraagt al meer dan een uur.