Waarom we nu geen frietrevolutie afkondigen, wie Tine Nys echt was en waarom we de Britten zullen missen

Bij het assisenproces over Tine Nys waren we allemaal een beetje jury. Na zoveel kwetsbaarheid bij familie en artsen kwam de vrijspraak als een loutering. Dit zijn tien van de interessantste artikels van de voorbije week.

1. Jan Van Eycks kunst verbluft, ontroert en doet naar adem happen

Dat hij naar adem moest happen van ontroering, bekende onze recensent Geert Van der Speeten, toen hij oog in oog stond met de verzamelde schilderijen van Jan Van Eyck. Een weergaloze tentoonstelling. Een juweel. Eigenlijk wilden we zes sterren geven, maar het werden de reguliere vijf.

2. Het leven en lijden van Tine Nys

Ze was warm, levenslustig, sociaal en creatief. Maar ze ervaarde groot psychisch lijden, van in haar kindertijd. Wie was Tine Nys? Veerle Beel, die het proces van begin tot eind volgde, legt de puzzelstukken uit alle getuigenissen samen.

3. Enkele ongemakkelijke waarheden over de Brexit

Foto: ds

Is het tegenover de Britten voorgoed goodbye of au revoir tot binnenkort? Ook de Europese Unie verliest. Humor en no-nonsensnuchterheid, bijvoorbeeld, veel militaire macht, en een vrijemarktdenken dat tegengewicht kon bieden tegen het Zuid-Europese etatisme. Brexitredacteur Dominique Minten pinkt een metaforische traan weg.

4. 250 dagen zonder regering en niemand geeft erom

Toen we negen jaar geleden de kaap van 250 dagen formatie rondden, liepen de straten vol en vierden we de frietrevolutie. Nu heerst berusting. Of is dat schijn?

5. Hoe CD&V en N-VA de handen weer in elkaar sloegen

Na jaren geruzie en gestook zijn CD&V en de N-VA plotseling weer de beste vrienden. De Vlaamse regering moet vooruit. Rond nieuwjaar bezegelden hun voorzitters een nieuwe alliantie.

6. Besmettelijker maar minder dodelijk dan sars

Foto: ds

Hoe zit dat precies met het Coronavirus? Lees wat de wetenschap tot nu toe weet en waarover ze nog twijfelt.

7. De onzichtbare macht

Twee Wetstraatjournalisten van De Standaard, Marjan Justaert en Christof Vanschoubroeck, zijn deze week gelauwerd met de driejaarlijkse persprijs van de Orde van Vlaamse Balies, die alle advocaten vertegenwoordigt. Ze kregen die voor hun reeks ‘De onzichtbare macht’, waarin ze de ghostwriters van tal van Belgische wetten opsporen en aan het woord laten. Die ghostwriters zijn niet zelden toonaangevende advocaten. ‘Typerend voor de hele verstrengeling van elites in België’, vindt de jury.

8. Waarom de VRT zo fors blijft investeren in zijn goudhaantjes

In de vuile oorlog aan de top van de VRT lekten begin deze week enkele peperdure contracten uit die VRT afsluit met schermgezichten en regisseurs. Wie beweert dat de VRT geen cent meer kan besparen, moest even slikken. Maar zonder externe productiehuizen lukt succesvol televisie maken niet meer.

9. ‘Nu komen hier bussen vol architecten kijken’

Foto: ds

De voorbije maanden beschreef Ine Renson wat de betonwoede met het Vlaamse landschap doet. Het kan veel beter, toont ze deze week. Vijf inspirerende voorbeelden van hoe aantrekkelijk dichter wonen kan zijn.

10. ‘Facebookdepressie’ bestaat niet

Hoeveel tijd jongeren aan sociale media besteden, maakt niet uit voor hun mentale gezondheid. Al is er reden tot voorzichtigheid. Sociale media kunnen problemen die jongeren ervaren in de echte wereld uitvergroten.