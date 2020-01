Zware brand in kasteel van Viane

In het leegstaande kasteel van Viane is vrijdag een zware brand uitgebroken. Twee derde van het dak is ingestort.

De brandweer kreeg iets voor 14 uur een oproep binnen. Zowat tien brandweervoertuigen zijn opgeroepen, en ook de brandweerpost van Lessen ondersteunt de blusactie.

Volgens de brandweer zijn er geen personen in het gebouw aangetroffen. Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niets bekend.

Het kasteel van Viane en het omliggende domein de Blondel de Beauregard zijn beschermd erfgoed. Het kasteel werd in de achttiende eeuw herbouwd maar verkeert nu in slechte staat.

De eigenaars van het leegstaande historische kasteel wonen in Nederland en kochten het destijds om er een seniorie in onder te brengen. Maar het bleef bij plannen.

In 2018 legde de rechter de eigenaars boetes op voor het verwaarlozen van het pand. De eigenaars gingen in beroep.